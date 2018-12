Día a día

Ni Una Menos acompañó a la joven apuñalada

Anoche, aproximadamente a las 20, Analía Martínez, fue apuñalada por su pareja en cercanías del colegio IESS.

Conocida la noticia, Ni Una Menos Villa Carlos Paz se movilizó hacia el hospital Gumersindo Sayago, donde fue intervenida quirúrgicamente la joven que lucha por su vida.

La víctima reside en nuestra ciudad; mientras que el agresor es oriundo de Córdoba Capital. “Hacía tres años que estaban de novios; los vecinos aseguraron que venían discutiendo a los gritos por la calle, hasta que el hombre sacó un cuchillo de la mochila y le dio cerca de seis puñaladas”, relataron desde el colectivo.

Y agregaron que “Analía tiene pronóstico reservado y están analizando su traslado a Córdoba, a un hospital de alta complejidad. Anoche fue operada y lograron estabilizarla. Por su parte, el agresor fue detenido”.

Florencia Santillán, vocera del grupo, señaló: “Nos acercamos al nosocomio en primer lugar, para ponernos a disposición de la familia, y en paralelo para exigir que Pablo Raspanti no quede en libertad bajo ningún punto de vista. Necesitamos justicia por Analía, no podemos permitir que Carlos paz tenga otra Ingrid (Vidosa), otra Andrea (Castana). Exigimos justicia y que este intento de feminicidio no quede impune“.

Por último, remarcó: “Esto demuestra una vez más que las mujeres somos atacadas y violentadas todos los días, que necesitamos políticas públicas concretas para erradicar, prevenir y atender la violencia de género”.

