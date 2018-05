Día a día

“Necesito un trabajo”

Nicolás Ariel Cortez es un ciudadano de Villa Carlos Paz que se encuentra en una situación crítica de desempleo. Hasta hace poco tiempo, trabajó como limpiavidrios; pero Seguridad Urbana le secuestró los elementos de trabajo y no le permitió seguir realizando su labor.

Al exponer su situación, advirtió: “Voy al Municipio y no me saben dar una respuesta, más que regalarme 500 pesos que no son una solución porque necesito un trabajo; voy a la Defensoría del Pueblo, y tampoco. Me dan un plazo de 60 días en un caso crítico, cuando tengo que mantener a mi familia. ¿Qué puedo hacer en 60 días cuando no puedo trabajar? Me obligan, me incentivan a que sea un delincuente”.

Contó que tiene antecedentes penales, por lo cual le es difícil conseguir otro trabajo, y que desde el Municipio se lo niegan por esa misma razón. “Sé que desde el Ministerio de Desarrollo no le dan alternativas a las personas que duermen en la terminal. O sea, en lugar de dar una solución, te están aplastando, te están matando”.

En este sentido, planteó: “Tengo una nena de 12 años y no sé qué ejemplo darle, no sé qué darle de comer muchas veces. Sinceramente estoy muy mal, no sé para dónde correr. Soy un ciudadano y me merezco un trabajo”.

Limpia los vidrios de los autos, aproximadamente desde el año 2000, “y nunca tuve problemas, hasta que Carlos Felpeto sacó la ordenanza por Carta Orgánica. Por eso fuimos al Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba para que poder trabajar; pero aquí en la Defensoría del Pueblo dice que en la Carta Orgánica eso no está permitido y que ese permiso en Carlos Paz no sirve.

“Parece mentira que en el Córdoba capital haya un limpia vidrios en cada esquina, y en Carlos Paz el mismo Municipio te margina. Desde que Carlos Felpeto sacó esa ordenanza, siempre hemos tenido problemas tanto con el Municipio como con la Policía”.

Asegura que “el intendente Esteban Avilés en persona me prometió darme un permiso para que pueda ganarme dignamente el sueldo; pero tampoco me lo da. Ya no sé qué hacer”.

Ante la posibilidad de conseguir otro tipo de trabajo, admitió: “Voy a ser sincero, si me ofrecen trabajo en una obra, no lo podría aceptar, porque no me siento capacitado; sí estoy preparado para desarrollar labores en relaciones públicas. El fin de semana trabajé en una parrilla céntrica. Lo mío es la gastronomía; pero ahora se corta, porque al no haber turismo, no hay trabajo. Y la única chance que me queda es salir a limpiar vidrios”.

