“Naranjitas” en la mira

Día a día

Durante esta época del año, la presencia de personal de estacionamiento controlado adquiere más relevancia debido a la afluencia de visitantes a nuestra ciudad. En este sentido, el relevamiento de habilitaciones por parte de Inspectoría se ha intensificado, con el fin de evitar la famosa “viveza criolla” por parte de malintencionados que estafan a la gente. Sin embargo, aún quedan cuestiones por cambiar, entre ellas, que los popularmente llamados “naranjitas” suelen sentirse “poco respetados” a la hora de llevar a cabo su labor.

Así lo afirmó Jesica, quien trabaja desde las 9 hasta las 16 en un sector de la Costanera: “La gente no se porta bien con nosotros, pelean mucho para pagar solo 12 pesos; te tratan mal e insultan”.

Beatriz desempeña esta tarea desde hace ocho años, y aseguró que “ya es conocida en la ciudad”. Aprovechó su experiencia para comparar esta temporada con otras: “Cada vez viene menos gente, es preocupante. En mi caso nunca he tenido inconvenientes con nadie; pero sí hay turistas que les molesta pagar; son de subirse al auto y se van como si no existiera”.

La mujer afirmó que “está lleno de naranjitas truchos, tal vez es por eso que Inspectoría pasa varias veces en el día”.

En tanto Omar, que trabaja en proximidades del centro, planteó que los conflictos los generan usualmente los residentes: “Los locales pretenden pagar lo que ellos quieren, y en varios casos no quieren hacerlo. En una oportunidad, me chocó un auto, todo porque no quería abonar.

“Estoy habilitado para realizar este trabajo, y entrego boleta por la cantidad de horas que el auto está estacionado. El Municipio controla todo el tiempo”.

Por último, Roxana apeló a la sensibilidad de los vecinos y turistas: “He tenido muchos inconvenientes a lo largo de estos años. Siento que nos ‘basurean’ un montón; pero todos tienen que comprender que muchos de nosotros vivimos solamente de esto”.