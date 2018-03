Día a día

Murales en espacios públicos: Arte en comunidad

Publicado: por en la edición Día a día

En el 2016, al cumplirse 16 años de la muerte del doctor René Favaloro, se inauguró en Villa Carlos Paz un mural hecho en mosaiquismo, en homenaje al reconocido cardiocirujano.

El mismo estaba ubicado en la Plaza de la Cultura (Las Heras y Alem), detrás de la galería La Strada, y realizado con el aporte de los vecinos. Al poco tiempo, el mural fue otra víctima del vandalismo.

Nora Albert, una de las coordinadoras del proyecto, comentó: “No sé por qué lo destruyeron; pero es muy triste porque fue un homenaje muy sentido. Una obra de arte realizada por muchísima gente y con mucho valor”.

Explicó que se hizo en respuesta a “una convocatoria a nivel nacional a la que nos adherimos mosaiquistas de todo el país. Fue muy bello, muchísima gente colaboró, cada uno haciendo su corazón. Incluso participaron muchos vecinos que no se dedican al arte; pero querían contribuir”.

Para ello, se dieron “clases abiertas gratuitas, en donde cada uno venía, ponía su material y realizaba corazones. También fuimos a la escuela Favaloro y los chicos de cuarto y quinto año hicieron muchísimos corazones, que también quedaron plasmados en ese mural. Hubo más de 300 corazones”, contó Nora.

Lamentablemente, “la misma noche que lo empezamos a instalar despegaron algunos. Pedimos seguridad y no la hubo. Fuimos a arreglarlo dos veces, porque iban despegando de a poco los corazones; pero un rostro no se puede arreglar”.

El comportamiento antisocial que caracteriza a algunos habitantes, contrasta con las frases del celebrado médico que acompañaban el mural: “No perdamos el humanismo”; y “Yo me conformaría con que el corazón de los argentinos tuviera tres cosas: Honestidad, Responsabilidad y Solidaridad”. Esta última inscrita en una placa junto a la firma de las organizadoras; pero la obra parece anónima porque Nora no quiso siquiera volver al lugar donde destruyeron el mural.

Sin embargo, las artistas no se rindieron: “Esto nos sirvió. El año pasado nos hicimos eco de otra convocatoria: ‘Una manito a CONIN’, contra la desnutrición infantil. Y comenzamos nuevamente a pesar de todo lo que había pasado, porque la gente se prende y está dispuesta a trabajar. Tuvimos algunas dificultades para conseguir el lugar, con requisitos que pedían de Urbanismo; pero en diciembre nos ofrecieron un espacio en la capilla San Francisco (al lado del Hospital)”.

Muchas personas hicieron su aporte, y ese mural hoy en día está intacto. Además del lema “por una Argentina sin desnutrición”, tiene la Cruz de Tau, que es un símbolo que usaba San Francisco de Asís. “Me da escalofríos, me conmueve mucho”, admitió Nora.

Y concluyó expresando que “actualmente estamos empezando con los talleres, los seminarios, los alumnos… Vamos a ver qué propuestas nuevas salen, y nos vamos a sumar. Está buenísimo que se le dé importancia al arte, que la gente participe, cuide y que quede para todos”.