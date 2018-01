Día a día

Mundial de Rusia: los carlospacenses ya preguntan por precios

Publicado: por en la edición Día a día

Falta poco menos de cinco meses para el comienzo del mayor acontecimiento futbolístico, que esta vez tendrá lugar en Rusia. Y aunque a algunos les parezca un sueño imposible llegar hasta aquel lejano país, ya se han realizado consultas por promociones organizadas por distintas empresas de viajes.

En su mayoría, las agencias consultadas ofrecen los pasajes aéreos, traslados y alojamiento; en tanto, las entradas hay que conseguirlas de manera particular. Las mismas, tienen un costo de entre 105 y 505 dólares, hablando solamente de la fase de grupos.

Al respecto, Carolina, quien trabaja en una empresa ubicada en Lisandro de la Torre, brindó un panorama del costo de los paquetes: “La base doble por persona está a 7930 dólares, más 231 de impuestos; incluye: el aéreo ida y vuelta Buenos Aires-Madrid y Madrid-Moscú; diez noches de alojamiento del 14 al 24 de junio; traslados ida y vuelta desde los hoteles a los estadios donde jueguen; coordinador y asistencia del viajero.

“Hasta el momento hemos tenido pocas consultas; de todos modos, nuestra agencia nunca ha vendido mucho para los mundiales. Cuando fue el de Brasil tampoco hubo tantos pedidos, solo solicitaban los pasajes. En esta oportunidad, no es para cualquier bolsillo”.

Por su parte, Paula (foto), de Noe Garay Turismo, comentó que “los precios van desde 200 mil pesos, aproximadamente, y ya hemos tenido varias consultas. La verdad es que son excesivamente altos los costos, porque solamente se trabaja con los operadores que tienen entradas reales, no con la reventa. Es un tema complicado por el idioma y la movilidad, entonces los paquetes tienen una tarifa bastante cara”.

Dicho programa, abarca entre nueve y diez noches de alojamiento en Moscú, con desayuno en el hotel a elegir; traslado ida y vuelta desde el hotel en Moscú a la sede donde se juegue el partido; coordinador, asistencia al viajero, entre otras cosas.

Por su parte, Marina, de otra agencia, admitió que ya hay consultas y dio detalles: “Uno de los paquetes que nosotros ofrecemos es por diez noches de alojamiento en Moscú, en hotel seleccionado con régimen de desayuno; cuatro noches en San Petersburgo, también con desayuno; los traslados in-out, y el traslado de Moscú a San Petersburgo; pero no incluye las entradas a los partidos. En base single, cuesta 14.490 dólares para una sola persona y abarca tres partidos”.

¿Qué dicen los futboleros?

Gabriel, hincha de Talleres y fiel seguidor de la selección, opinó: “Es carísimo; la verdad es que si tuviera esa plata tampoco la gastaría en eso. Me compraría un auto, arreglo mi casa y me hago otra pieza”, bromeó.

“He visto tantos mundiales en la televisión, que uno más no me va a hacer daño. Hubiera sido más posible ir a Brasil; esperemos que ahora Argentina tenga un buen desempeño y salgamos campeones”.

En tanto, Carlos comentó: “Tenés que donar medio riñón para que una persona común pueda ir al Mundial”, y concluyó: “Es algo inalcanzable, prefiero verlo desde mi casa tranquilo. Ojalá nos vaya bien y podamos tener una buena actuación”.