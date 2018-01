Día a día

Multisectorial por el agua: Pedidos de audiencia

Publicado: por en la edición Día a día

Esta mañana, integrantes de la Multisectorial que se conformó a partir de la preocupación por el agua, entregaron notas solicitando audiencias al intendente Esteban Avilés, al Concejo de Representantes y al Defensor del Pueblo.

Gustavo Valdez de SIPOS; Patricia Olocco (vecinalista), María Mancuello de Ciudadanos al Frente; Antonela Quaranta (Centro Vecinal Las Rosas Centro) y José Luis Miranda (vecinalista), un delegado de Jóvenes Transformando, y Pablo Calamita (Parroquia San José) se dirigieron hasta las distintas oficinas para formalizar la solicitud.

“El Bamba” dialogó con este último, quien explicó: “Somos representantes de la Multisectorial formada a partir de la preocupación de los vecinos y de las fuerzas vivas de la ciudad, con respecto al tema del agua.

En este momento estamos presentando un pedido de audiencia al señor Intendente, al Concejo de Representantes y al Defensor del Pueblo”.

¿Este es un apoyo directo a la Coopi?

Lo podés tomar como quieras. Nosotros empezamos en apoyo a nosotros mismos, que es tener buena agua y que no nos la cambien. Queremos expresar que estamos de acuerdo con el servicio de agua. Personalmente, hace cuarenta años que vivo en Carlos Paz, nunca he tenido problemas ni en calidad ni en cantidad.

Por otro lado, tengo un amigo que cada mes o cada dos meses manda el agua a analizar a Córdoba; y el agua está en perfectas condiciones. Por eso no entendemos, habiendo tantas cosas por solucionar, no entendemos esta acción del Municipio y del señor Intendente en especial, que seguramente tendrá sus motivos; pero no los conocemos. Por eso, la única forma de saberlo es a través del diálogo. Él se debe a la comunidad de Carlos Paz, simplemente queremos dialogar.

¿Esto es solo por el agua? Porque también se habla del servicio de residuos, de transporte…

Esta Multisectorial se ha reunido exclusivamente por el tema del agua.

¿De qué manera se fueron constituyendo? ¿Cómo surgió la convocatoria?

Por una preocupación de vecinos, de amigos, que se fueron invitando. Yo vengo de parte de la Parroquia San José, el padre Daniel me pidió si lo podía representar y me mantengo relacionado con él. Así, voz a voz. Tratando de elegir representantes.

¿Esta es la primera acción?

Sí, y el miércoles 31 tenemos una marcha, a partir de vecinos convocados, y trabajadores de la Coopi que van a ser los más perjudicados, porque creemos que sus condiciones laborales se van a ver afectadas, no van a ser las mismas. Considerando la situación del país con respecto a la cantidad de despedidos; sería generar una problemática importantísima en nuestra comunidad.

Imagínese, un lugar que se dedica al turismo, donde tenemos que progresar a partir de las fuerzas vivas, necesitamos agua en cantidad y calidad.

La Municipalidad promete que no se verán afectadas las fuentes de trabajo.

Hay un dicho italiano que dice “del decir al hacer, hay un mar de por medio”…