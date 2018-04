Día a día

Muchos negocios de Villa Carlos Paz todavía no utilizan el posnet

Aunque la AFIP dispuso la obligatoriedad de este sistema de cobranzas a través de tarjetas de débito y crédito, en nuestra ciudad muchos locales comerciales aún no cuentan con este servicio.

Transcurridos más de veinte días de impuesta la medida, realizamos una consulta a distintos negocios, y en su mayoría se mostraron negativos: “Hace poco tuve que hacer todo el trámite para poder cobrar mediante es posnet; pero casi no lo he tenido que usar, porque la gente se maneja con efectivo. Hasta ahora veo que es innecesario; pero puse para no tener problemas, ya que es obligatorio y te pueden hacer una multa”, contó Olga de una dietética.

Por su parte, Beatriz, que trabaja en una plantería, comentó que “no tiene posnet por los impuestos que hay que pagar para tener el servicio, y además hay que contar con Internet; es todo un gasto. Creo que cuesta 800 pesos el dispositivo, pero eso no es nada comparado después con lo que hay que pagar por el servicio”.

En tanto Daniela, dueña de un kiosco sobre Avenida San Martín, contó que “hace un mes que tengo este servicio, pero que lo más negativo de su uso es que después no contás con efectivo para pagarle a los proveedores”.

Por último, remarcó otro aspecto en contra: “Una vez que realizás un cobro por posnet, tarda unos días hasta que se acredita el dinero; es un gran problema. Además, al ser electrónico, da la impresión que nunca ves dinero”, finalizó.