Día a día

Motochorros le arrebataron la cartera

Publicado: por en la edición Día a día

El lunes alrededor de las 21, una mujer sufrió un robo a la salida de su trabajo. La misma fue interceptada por motochorros, quienes la empujaron y le sustrajeron una cartera donde tenía dinero y su teléfono móvil.

Camila relató la experiencia: “Iba caminando por calle Roma, cuando de repente me di cuenta que venía una moto despacito detrás de mí, y me percaté que estaban siguiéndome. Se me adelantaron, y luego de un forcejeo, se llevaron mi cartera. Por suerte no tenía mis documentos ni los de mi hijo, ni tampoco papeles importantes.

“Me llevé un gran susto, empecé a gritar y un vecino me socorrió, ya que estaba muy nerviosa. Alerté a la Policía; pero todavía no tengo respuestas“, señaló.

Por otra parte, la mujer que vive en barrio El Cu-Cú, indicó que “nunca había sufrido una situación así; aunque sí he escuchado de algún que otro hecho en la zona. Mi familia siempre me advirtió que debía andar con cuidado. Por suerte no iba con mi hijo; pero el susto nadie me lo quita”, finalizó.