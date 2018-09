Día a día

Mosquera: “No creemos en la espectacularidad de un procedimiento esporádico”

Publicado: por en la edición Día a día

Esta mañana, frente a la Departamental Punilla, se realizó la presentación y entrega de móviles policiales para nuestra ciudad y Punilla.

El acto contó con la presencia de autoridades de la fuerza policial, y de los gobiernos municipal y provincial, entre quienes se destacó el secretario de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera.

Precisamente este funcionario brindó los detalles: “Villa Carlos Paz, La Falda, Huerta Grande y Cosquín han sido beneficiadas con la entrega de móviles policiales camionetas Chevrolet S-10 con equipamiento tecnológico de última generación, enmarcado en el Programa Integral de Equipamiento Logístico y Tecnológico que lleva adelante el Ministerio de Gobierno, dispuesto por el gobernador Schiaretti.

“En lo que va de la gestión, la inversión alcanza los 2400 millones de pesos, con los cuales se han adquirido 1400 móviles policiales, más de 500 motos, más de 18 mil chalecos antibalas, 1700 cámaras de videovigilancia; en fin, elementos para que las fuerzas de seguridad pública de la Policía de Córdoba puedan afrontar con posibilidades de éxito el flagelo de la inseguridad que afecta a la Argentina, y Córdoba nunca ha negado”.

Con esta inversión, ¿han disminuido los hechos delictivos en la provincia?

“No se puede hacer una consideración general de los hechos delictivos, porque los estándares internacionales los dividen en distintos estratos.

“En los índices que marcan la violencia social, que tienen que ver con los homicidios dolosos, Córdoba experimenta una sensible reducción que está muy por debajo de la media nacional. La Argentina tiene un índice de 5.5 por cada 100 mil habitantes, y Córdoba está en 1.6 por cada 100 mil habitantes.

“Respecto de los hurtos, es disímil la evaluación del territorio provincial. Córdoba tiene 165 mil kilómetros cuadrados, divididos en 427 municipios y comunas de diversas composiciones geográficas y sociales. En la ciudad capital, en el último semestre, el Observatorio de Convivencia Social y Seguridad registra un incremento en los casos de hurtos; no así en el interior de la provincia, donde se mantiene estable.

“Las estadísticas nos sirven para diagramar estrategias; pero hay que considerar que en todo delito hay una víctima, y toda víctima, siempre tendrá en nosotros la mayor atención, y estaremos prestos para continuar trabajando dentro de nuestra política de Estado para hacer retroceder el delito”.