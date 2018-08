Día a día

Miguel Muñoz “B”: Polémica por la nueva Comisión

Publicado: por en la edición Día a día

Transcurridos diez días de los comicios vecinales, los cuales arrojaron como resultado el triunfo de la Lista 2, encabezada por Antonio Barrera, aún continúan las discusiones en torno a la conformación de la nueva Comisión Vecinal de Miguel Muñoz “B”.

Según se dio a conocer, el pasado viernes 3 de agosto -una semana antes de las elecciones- ambas listas llevaron adelante “una mediación; de la cual formé parte como presidente y apoderado de la Lista 2; junto con el apoderado de la Lista 1, Luis Pereyra, y el coordinador de Políticas Vecinales, Leonardo Villalobo”, comentó Antonio Barrera. Y siguió: “Ese día hablamos sobre cómo se desarrollarían los comicios y leímos una parte de la ordenanza donde se establecían los puntos básicos. En uno de los ítems, nos pusimos de acuerdo en que no íbamos a hacer uso de la minoría de los votos; eso quiere decir que si la lista que pierde saca más del 25 por ciento, puede sumar cuatro integrantes a la Comisión.

“No firmamos ningún papel porque el señor Villalobo dijo que no podía hacerse en ese momento. La gran sorpresa fue que el día que ganamos la elecciones, la gente de la Lista 1 desapareció del Centro Vecinal y no pudimos firmar nada”, relató.

Luego del acto eleccionario, Villalobo se habría comunicado con Barrera: “Me contó que la otra lista había hecho un acta asegurando que iban a hacer uso de la minoría. Por ese motivo, hicimos una nota entre los vecinos, manifestando nuestro desacuerdo y la presentamos formalmente en la Municipalidad. La analizaron y nos informaron que no podían tener en cuenta nuestro pedido por lo que indica la ordenanza. Así que tuvimos que acceder y ahora modificaremos nuestra Comisión para que ingresen”, señaló.

Judas Ramos: “Hay gente que no entiende las leyes”

Por su parte, el exvicepresidente Judas Ramos, quien lideraba la Lista 1, aseguró que “hay una ordenanza que estipula que la minoría debe incorporarse al Centro Vecinal; no veo ninguna equivocación y hay que cumplirla. Parece que hay gente que no entiende las leyes; nosotros ya decidimos que incorporaremos los cuatro integrantes como tiene que ser”.

Además, advirtió que “todavía estamos evaluando todo lo ocurrido en las elecciones, porque para mí hubieron muchas cosas que no fueron lógicas. Aún estoy pidiendo información sobre todos los votantes y juntaremos las planillas correspondientes. A mi criterio, hubo mucha gente que no era de Miguel Muñoz B”.

Entre los cuatros integrantes de la Lista 1 que se sumarán a la nueva Comisión se encuentra el mismo Ramos: “Estoy tranquilo; ellos ganaron y nosotros los acompañaremos. Si las cosas se hacen correctamente y el barrio sale adelante, no veo ningún problema en que estemos en la Comisión”, sentenció.

Elizabeth Scardigno