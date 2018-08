Día a día

Miguel Muñoz B: Nueva Comisión Directiva

Día a día

El viernes 10 se llevó a cabo la elección de autoridades del Centro Vecinal ubicado en calles Ecuador y Brasil. Más de 500 vecinos se acercaron a la entidad para sufragar.

Como corolario, Antonio Barrera fue designado nuevo presidente. “Un vecino de toda la vida, que nació y se crio en el barrio. Es más, su mamá, quien ya falleció, fue la que montó el merendero `Tomasa Delgado´ en el Centro Vecinal, y Antonio junto con su hermana decidieron continuar. El secretario es Aurelio Cuello, que en un momento también fue presidente.

“Se notaba un desgaste, entonces, la gente del barrio tomó el compromiso de acercarse y elegir al candidato que prefería. Evidentemente, nuestra propuesta convenció al vecino; sobre todo porque no prometimos nada, en lo único que nos comprometimos es en hacer un buen lazo entre ellos, nosotros y el Municipio para trabajar codo a codo juntos, porque si no nos hermanamos, no hacemos nada. Creo que atraer más de 500 personas a una elección vecinal, es sumamente positivo para todos. Esto demuestra que el vecino realmente se quiere comprometer y ver que el barrio avance”, expresó Jorge Vila, vicepresidente electo.

-¿Cuáles serían las propuestas?

“En primer lugar, quiero dejar en claro que las actividades que se están dictando actualmente en la sede van a continuar, porque son por y para el vecino, especialmente para los chicos. En un momento, hubo gente maliciosa que empezó a decir que las íbamos a sacar; pero eso es falso.

“Está en los planes agregar talleres de refrigeración, mecánica del automotor, peluquería y hubo vecinas que propusieron dictar clases particulares, porque son maestras.

“Queremos que el Centro Vecinal sea abierto para todos, por eso esta noche a partir de las 20, vamos hacer una reunión en la sede para que los vecinos se acerquen y comenten sus inquietudes o necesidades. Si bien todavía no hemos asumido, queremos empezar a organizar las falencias del barrio.

“Para nosotros, un árbol no hace un bosque, entonces queremos incentivar a los vecinos a que trabajen con nosotros, porque si nos comprometemos, se pueden hacer muchas cosas”.