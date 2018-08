Día a día

Maratón internacional “Vuelta al lago San Roque”

Esta mañana se presentó oficialmente una nueva edición de esta actividad deportiva. Estuvieron presentes autoridades municipales y Marcelo Pullarello, representante de Misión DXT y organizador del evento.

Sebastián Boldrini, secretario de Turismo y Deportes expresó: “Llevamos más de seis años realizando esta carrera en nuestra ciudad. La verdad es que el running viene creciendo a nivel nacional e internacional, y nos vamos sumando a ese crecimiento”.

El funcionario advirtió que es positivo “tener más de mil corredores en esta fecha en la ciudad”; pero también “fomentamos la actividad física que es un poco la idea y la puesta en escena. Creo que todo aquel que tenga una preparación mínima, va a poder hacerla; así es que, los invitamos porque será una buena carrera y con una buena organización”.

Por su parte, Pullarello se manifestó satisfecho por la cantidad y procedencia de los participantes, ya que se han inscrito no solo de Córdoba y Argentina, sino de Europa inclusive; y si bien aún no han cerrado las inscripciones, “se ha sobrepasado el cupo que habíamos establecido”.

Asimismo, explicó algunos detalles de la competencia: “En esta oportunidad, tendremos un nuevo operativo con policía caminera y provincial, personal de tránsito de cada una de las municipalidades o comunas por donde pasarán los atletas, y esto se va dando de acuerdo con el crecimiento, porque no es lo mismo cien que quinientos corredores en la ruta. Por eso es que vamos a tratar de llevar lo organizativo de la mejor manera posible. Por supuesto, agradecemos al Municipio de Villa Carlos Paz porque sin su apoyo no se podría realizar este tipo de actividad, juntamente a los municipios y comunas que están involucradas en esta vuelta al lago”.