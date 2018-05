Día a día

Malestar ante el precio del boleto del transporte urbano

Publicado: por en la edición Día a día

El costo del servicio del Transporte “La Villa” continúa generando dolor de cabeza entre los usuarios. Luego de idas y venidas, y de incertidumbre a comienzos de mayo por el aumento, finalmente el boleto pasó de 13,50 a 15 pesos. Ante la suba de la tarifa, las quejas por parte de los vecinos de nuestra ciudad no se hicieron esperar.

En su mayoría, los usuarios consultados se mostraron disgustados: “Es una vergüenza el precio. Había leído que supuestamente tenían que mejorar el servicio para que se diera el aumento; pero todo sigue igual. Las frecuencias siguen distanciadas o han empeorado; ni qué hablar los fines de semana”, señaló Alejandra, quien utiliza la línea B1.

Comentario similar esgrimió Omar, quien viaja usualmente en el B5: “La Municipalidad deja que haga lo que quiera la empresa. Avilés seguro que no viaja en colectivo a su casa, así que no se da cuenta lo que es renegar con los bondis. Nosotros somos esclavos de una empresa que brinda un servicio pésimo”.

Por su parte, Beatriz opinó que no le impresiona el aumento: “También el interurbano se fue por las nubes. Lamentablemente, a veces hay que resignarse”.

Miguel también transmitió su pesar ante el precio del boleto: “Siempre viajo en el B6 y por ahí hay que adivinar el horario. Me bajé la App; pero lo mismo no tengo suerte, personalmente a mí no me sirvió”.

Por último, el joven contó que “hay pocas unidades nuevas, y el resto están en malas condiciones. El boleto es caro, más teniendo en cuenta el tipo de servicio que brindan; no está a la altura”, cerró.

¿Será cierto que no hay control municipal?…

Elizabeth Scardigno