Los ríos y el lago tras las lluvias

Rubén García, director de Seguridad Municipal, se refirió al ingreso de agua a los ríos de la ciudad, a partir de las lluvias caídas durante el fin de semana: “En horas de la madrugada del sábado, llovió bastante, entre 30 y 50 milímetros que ha variado de acuerdo con la zona de la cuenca sobre el río San Antonio. Lo que trajo aparejado una creciente alrededor de las 11 de la mañana que ingresó por Sol y Río de 1,70 metros aproximadamente, lo que fue un aporte importante para el lago”; en tanto “Los Chorrillos aportó 50 centímetros”.

El funcionario admitió que “todavía le falta; pero se está recuperando el lago, porque el río Cosquín también aportó lo suyo”.

Asimismo, explicó que estuvo vedado “para los bañistas el día sábado por razones de la creciente, el domingo bajó bastante; pero hubo sectores del río en los que no se permitió bañarse y esas zonas estuvieron custodiadas por los bañeros ubicados en los distintos balnearios. Por suerte no hemos tenido que lamentar personas accidentadas”.

Para hoy, estima que “van a estar habilitados, porque la creciente ha mermado bastante; no obstante, hacemos hincapié en las prevenciones y cuidados que deben tener los turistas haciendo caso a las recomendaciones de los guardavidas”.

Si bien no ocurrieron incidentes graves, admitió que debieron “sacar algunas personas que estaban mal ubicadas a la vera del río, con carpas, en sectores donde no son muy visibles; por lo que el recorrido que se hace cuando viene una creciente es a pie, incluso en donde no hay acceso en vehículo se hace con personal policial y bomberos, en conjunto para evacuar a esas personas”.

Finalmente, señaló que en Defensa Civil no recibieron reportes sobre viviendas inundadas.