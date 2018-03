Día a día

Los problemas medioambientales de Villa Carlos Paz

Publicado: por en la edición Día a día

Nuestra ciudad no solo padece los reiterados problemas de contaminación en el lago San Roque, sino que hay muchos otros no tan conocidos. Conversamos con Juan Carlos Paesani, presidente de FUNEAT (Fundación Educación, Ambiente y Trabajo) e ingeniero químico y laboral, acerca de estas problemáticas y sus consecuencias.

“En cuanto al gran problema ambiental, pasa por la falta de un Código, tal como lo expresa la Carta Orgánica Municipal. Vemos con mucha preocupación los desmontes y arrasados del suelo en los llamados terrenos del Tercer Cuerpo de Ejército, en Costa Azul Norte. Ese bosque era protector del perilago del Embalse. No entendemos cómo no se hizo caso al primer informe de la CTI (Comisión Técnica Interdisciplinaria) de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, donde se aconsejaba un enterramiento de la basura no mayor de 6 años, por la cercanía del Embalse; y luego, por motivos desconocidos, se dio lugar a 20 años”.

Observa con cautela la construcción del nuevo Centro Ambiental, porque “Villa Carlos Paz, con casi 3000 hectáreas, va a prestar servicios ambientales de basura a un mega municipio como lo es Malagueño, con aproximadamente 24000 hectáreas”.

Asimismo, advierte que “en el mundo hay otras tecnologías que se aplican a la gestión de la basura. Los residuos sólidos y la materia orgánica, tienen tratamiento diferenciado para transformarla en energía a través del biogás que puede generarse. Nuestra ONG presentó un proyecto de construcción de un biodigestor experimental; pero nunca fue tratado”.

También señaló el incumplimiento de la Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en los casos de los operarios del actual basural a cielo abierto, en donde “hemos solicitado el análisis de humos y no hubo respuestas; pero sabemos que con un barbijo no alcanza, y esto afecta a los trabajadores y vecinos”, o en el embalse del dique San Roque, en donde “es público y notorio el estado del mismo, hay un llamado de atención a las normativas de bioseguridad. Resulta incomprensible que no se respeten los cuidados referentes a equipos de protección personal para realizar las tareas”.

El ingeniero expresa que “no puede concientizarse en materia ambiental, de higiene y seguridad vial, cuando la educación no empieza desde la autoridad que debe acatar y aplicar las leyes”.

Por otro lado, desde FUNEAT elaboraron una propuesta para preservar el humedal El Pantanillo, en barrio Colinas, “que presta importantes servicios a la zona oeste de la ciudad, disminuyendo la carga de contaminantes de efluentes, a través de sus plantas acuáticas”; pero tampoco fue tratado por el Concejo de Representantes.

“Hemos insistido además en la protección de la flora autóctona de lugares emblemáticos como el Campito de Bustos en barrio Villa del Río, y lo que queda del hábitat natural en el Parque Natural Protegido Sol y Río. Presentamos un proyecto para controlar la invasión de las plantas autóctonas, en el área protegida AP1. Contrario será el paisaje serrano dentro de muy pocos años”, conjetura Paesani.

Para finalizar, el especialista insistió en “la ausencia de una política de Estado como la que se aplicó en otros países en casos similares, que trascienda gobiernos; con planificación y cumplimiento de procedimientos y leyes ambientales. Todos los sectores políticos, organizaciones, industrias, ciudadanos debemos estar implicados en una construcción colectiva para cuidar el medioambiente”.