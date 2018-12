Día a día

Los números de Navidad…

A pocos días del comienzo de las fiestas, el movimiento de gente en los distintos negocios de nuestra ciudad en busca de precios se hace notar. Al igual que todo, los productos navideños también sufrieron aumentos…

Desde una despensa, Mariana comentó: “En relación al año pasado, todo subió más o menos un 30 por ciento. Sin embargo, intentamos armar una canasta accesible a 100 pesos, que tiene un pan dulce, una sidra y un turrón de maní. También tenemos otra más completa, con mantecol, garrapiñadas, confites y varias golosinas a 200 pesos”.

En ese sentido, la mujer resaltó que la gente “pregunta mucho; pero por ahora no hay tantas ventas. Buscan ofertas y comparan, especialmente por el tema de las bebidas. Hoy está complicado todo”.

En un supermercado ubicado en Avenida San Martín, la canasta básica más económica ronda los 170 pesos, e incluye un pan dulce, un postre nucream, turrón de maní, garrapiñada y sidra. En tanto, la más cara cuesta 700 pesos y contiene además un champagne, almendras con chocolate y un turrón de almendras.

Caminar y caminar…

Conversando con algunos vecinos, la mayoría resaltó los altos precios: “Es increíble a lo que se fue el pan dulce, y ni qué hablar las sidras en los supermercados. Habrá que seguir buscando”, apuntó una mujer.

En tanto Candela comentó que, “por lo general, comemos asado a la noche; pero la verdad es que la carne se ha encarecido muchísimo. Ni siquiera está para hacer un vittel toné; así que habrá que cambiar los planes y buscarle la vuelta”.

Por su parte, Olga criticó: “Todo está demasiado caro; en mi casa somos muchísimos para las fiestas, y este año tendremos que acortar gastos en algunas cosas. Veo que hay canastas navideñas a precios más o menos accesibles; pero los productos no son muy buenos; lo sé porque ya he comprado anteriormente”. Asimismo, añadió: “Ni quiero hablar del tema de los adornos para el arbolito; no le pude comprar nada nuevo, así que quedó pobre como uno” (bromeó).

Finalmente, admitió: “Habrá que esperar hasta más cerca de la Navidad para ver si bajan un poco los precios y surgen ofertas. No puede ser que un pan dulce cueste más de 200 pesos; una locura. Sin dudas, va a ser una Navidad diferente; pero lo importante es estar en familia”.

Elizabeth Scardigno