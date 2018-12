Día a día

Los desafíos de AGUIP

Día a día

Elizabeth Bocca, presidente de la Asociación de Guías Profesionales de Turismo, evaluó la situación del sector que representa, de cara a la temporada estival.

“Hago el análisis desde dos puntos de vista”, indicó la referente. “Primero, siempre hemos tenido como temporada fuerte, la época estudiantil, que este año se ha visto bastante resentida; estamos hablando de un 37 por ciento menos, en comparación con el año pasado, en función de la facturación.

“Ahora, pensando en el verano, si los colectivos entran, los turistas se quedan en Carlos Paz y compran excursiones, es probable que los guías tengan trabajo. Si viene mucha gente en auto, ahí se van a reducir las oportunidades, porque ellos no contratan guías”, explicó.

Por otro lado, potencialmente, los receptivos de la ciudad representan una buena fuente laboral, ya que “son los que venden generalmente los viajes y excursiones; pero, en su gran mayoría, no contratan guías, salvo una o dos empresas”.

A esta situación, hay que sumarle “que no hay control por parte del Estado, tenemos un desamparo jurídico bastante importante. La ley está vigente (ordenanza 2064); pero no se cumple”, advirtió. Esta circunstancia incide para que muchos guías prefieran irse.

Al igual que otros especialistas, Bocca observa que “el mercado es muy cauto a la hora de comprar”. Hasta el momento, “la gente pregunta mucho; pero no concreta, porque se decide a último momento”. Por el precio del dólar, aunque cierto nivel de gente “va a seguir yendo a Brasil”, las empresas mayoristas admiten que “de diez coches que sacaban el año pasado, sacan tres este año, y con mucha suerte”.

En ese marco, interpreta que el turismo interno se verá favorecido, incluso porque “Córdoba hoy tiene una conectividad aérea que prácticamente compite con los buses”. Pero hizo hincapié en otra variable: ¿qué tenemos para ofrecerle al turista?

RENOVAR LA OFERTA. Bocca señaló que desde la Asociación siempre se trabaja en elaborar circuitos nuevos, “porque nosotros contamos con un público que ya conoce Córdoba”, dada la cercanía con provincias como Santa Fe y Buenos Aires, de donde proviene el mayor caudal de visitantes.

En este sentido, proponen “apostar al turismo rural, al turismo accesible, sostenible, al ecoturismo; para ofrecerle a la gente otro escenario, donde disfrutar sus vacaciones”.

Considerando que las demandas van cambiando, “no podemos quedarnos con el turismo de hace treinta años”. Por ello enfatizó que se requiere planificación y trabajo conjunto; “pero es muy difícil en la ciudad. Siempre somos tres o cuatro las instituciones que bregamos por lo mismo”.

Con el propósito de ampliar opciones, “hemos apelado a los chicos de la facultad, a los nuevos estudiantes, a los que se están recibiendo, para incorporarlos al mercado y obviamente a la institución, lo cual nos ha dado un aire nuevo para empezar a replantear actividades totalmente diferentes”.

CIERRE DE AÑO. Este viernes 14 se llevará a cabo “la asamblea general anual, con la presentación del balance que ya está aprobado”, anunció. Luego habrá un receso institucional hasta los primeros días de enero.

“Para el próximo año hay un montón de cosas buenas, tenemos una integrante nueva a la Asociación, Mariela Fanny Kuszczyc, que además de ser locutora y guía de turismo, es intérprete de lengua de señas; algo que nos enorgullece enormemente”, comentó Bocca, quien concluyó: “Ha sido un año muy fructífero para la Asociación”.