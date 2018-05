Día a día

Los 23 de Sampaoli, ¿qué opina la gente?

Publicado: por en la edición Día a día

Hace unas horas, el entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli, dio a conocer la lista oficial de los 23 jugadores que jugarán en el Mundial de Fútbol Rusia 2018, y la lluvia de críticas en el ámbito deportivo no se hizo esperar.

Salimos a la calle y dialogamos con algunos “hinchas” locales, que manifestaron su sorpresa ante algunos nombres, como así también su incertidumbre por la ausencia de otros:

Leonardo criticó que quedaran “afuera Martínez, Icardi, Alario, Kraneviter y Centurión. En su lugar lo eligió al ‘Kun’ Agüero que está lesionado, al igual que Biglia y Di María; sin mencionar al ‘Pipita’ Higuaín, Banegas, el viejo Masche y a Pavón como volante. La verdad, veo que Sampaoli no priorizó el buen o mal momento de los jugadores. Pero ojalá encontremos el equipo y tengamos una buena Copa del Mundo”.

Carlos: “Estoy de acuerdo en que Armani y Dybala entren en la Selección. Armani es un arquerazo y lo reconozco; aunque soy hincha de Boca.

“Los que no deberían estar son Banegas y Biglia; pero los demás nombres creo que están bien. Los que nos van a salvar las papas son Messi y Armani; este último que creo que va a ser una de las figuras. Igualmente, me parece que hay muchas figuritas repetidas, es hora de cambiar”.

David: “Con respecto a los arqueros, era predecible que estuvieran Armani, Romero y Caballero. Seguramente a Romero lo van a poner en los primeros partidos; pero luego Armani se ganará la titularidad. En los defensores, la sorpresa fue Ansaldi, y Acuña, creo que no debería estar.

“Mascherano no es una de las figuras que querría ver, al igual que Biglia, que está de más, y ojalá no lo tenga en cuenta entre los titulares; tranquilamente podría haber convocado a Kraneviter o a Paredes, a modo de reemplazo. Con respecto a Di María, espero que sea su último Mundial; pero el resto de los delanteros son muy buenos y ni qué hablar de Messi y Dybala, son indispensables en este equipo”.

Gabriel: “Estoy de acuerdo con que estén presentes algunos; pero en otros no. Lo indispensable es que hay que bancar al equipo. Ahora hay algo que me da vueltas en la cabeza y no puedo entender: ¿de dónde lo sacó a Ansaldi? Biglia tampoco debería estar; creo que es la lista más improvisada de los 32 equipos”.

Mariano: “Creo que la lista está bien dentro de todo; pero tendría que haber convocado a Icardi que salió como máximo goleador en Italia y Sampaoli ni lo tuvo en cuenta. Hubiera dejado a Banegas o a Higuaín, que ya no están para jugar en la Selección”.