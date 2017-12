Día a día

Lo que la tormenta dejó

Publicado: por en la edición Día a día

A raíz del fuerte temporal que azotó la región el pasado fin de semana, el director de Seguridad municipal, Rubén García, brindó una conferencia para hacer un balance de lo actuado.

“El sábado por la noche tuvimos la presencia de fuertes vientos, ráfagas muy intensas que provocaron la caída de más de 30 árboles. Algunos obstruyeron la vía pública y muchos otros arrastraron el tendido eléctrico, lo que provocó la falta de energía eléctrica en varios sectores de la ciudad. Inmediatamente la Junta Municipal de Defensa Civil se puso en contacto con Seguridad Urbana; también se formularon los reclamos pertinentes con el encargado del área de EPEC, el ingeniero Gustavo Gattoni. Cabe destacar que recién pasado el mediodía del domingo pudimos liberar todas las arterias que habían sido afectadas”.

-¿Hubo personas heridas?

“Afortunadamente no se registraron heridos. Complicaciones con el agua tampoco hubo, porque fue bastante escasa la cantidad; en Villa Carlos Paz se registraron 20 milímetros que no afectó a viviendas; en la zona de las sierras también llovió muy poco, entre 4 y 9 milímetros, lo que no provocó ingreso de crecientes. Seguimos esperando el agua con un lago bajo”.

La caída de árboles afligió la Costanera, Villa del Lago, La Quinta y La Cuesta, pero García reiteró que no hubo lesionados.