Día a día

¿Llegó el Día D para el servicio de agua?

Publicado: por en la edición Día a día

En una mañana sin demasiadas precisiones respecto de la “recepción provisoria” del servicio de agua anunciada por la Municipalidad para el día de la fecha, directivos, empleados y allegados a la Cooperativa Integral, esperan en la sede de calle Moreno.

En ese contexto, dialogamos con el subgerente de la entidad, Rodolfo Frizza, quien en principio, negó que fuese “tensa”, a su criterio, “hay una situación jurídica absolutamente clara, aunque la Municipalidad no lo quiere ver, o siga en su afán de confundir a la población.

“No es tensa para nada, nosotros nos ajustamos a lo que prescribe la justicia y el derecho. Aquí hubo un fallo unánime totalmente favorable a la Cooperativa por parte de la Cámara Contencioso Administrativa, que fue apelado por la Municipalidad. El Tribunal Superior de Justicia, en un fallo dividido y controvertido, como en su momento fue el del gas, le habilitó la posibilidad de `municipalizar´ el servicio en contra de lo que dice la Carta Orgánica Municipal, y sin participación del Concejo de Representantes en una clara subversión del orden constitucional local.

“Y la Coopi ha presentado un recurso de reconsideración. Según la jurisprudencia y los abogados que nos asesoran, hay artículos del Código Procesal Civil de la provincia, que dice que la sola interposición de un recurso para ir a la Corte Suprema de Justicia produce efectos suspensivos del fallo que se pretende atacar. Además de la presentación, ha habido una aceptación por parte del TSJ admitiendo que es pertinente y que formalmente cumple con los requisitos establecidos, y un auto que dice que se van a abocar al fondo de la cuestión. El Tribunal tiene que resolver con su propio fallo”.

Frizza cuestiona las expresiones del asesor letrado municipal Juan Villa, en el sentido de que si la Corte falla a favor de la Coopi se volverá atrás, porque “no va a existir la Coopi, no se va a poder volver atrás. Por eso, los fallos que son para pagar algo, no tienen efecto suspensivo; pero los fallos que son para hacer algo, que sea de muy difícil vuelta atrás, sí tienen efecto suspensivo.

“Para nosotros no es tenso. Simplemente les vamos a notificar de lo que ya han sido notificados. Porque hasta el 9 de febrero, que no habían sido notificados de nuestro recurso y lo que el TSJ había resuelto, el Intendente podía decir `el 28 está firme´; hoy lo que está firme es que es 28. La Coopi puede seguir prestando el servicio de agua hasta que el TSJ resuelva si concede el recurso directo como concedió el del gas; o no.

“Si concede el recurso directo, la Coopi seguirá hasta que resuelva la CSJ de la Nación; si no le concede, habrá una situación distinta que veremos cómo enfrentamos”.

Aún sin certezas sobre el proceder de la Municipalidad (horario y lugar del trámite), Frizza concluyó tajante: “Hoy no habrá traspaso”.