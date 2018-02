Día a día

Lenci propone que el Concejo se sume al Paro Internacional de Mujeres

La concejala Natalia Lenci (UCR) presentará dos iniciativas para ser tratadas en la sesión ordinaria del Cuerpo Legislativo que tendrá lugar este jueves 22 de febrero.

Una de ellas, propone “adherir desde el Concejo de Representantes al Paro Internacional de Mujeres (PIM) del día 8 de marzo del 2018”; y que ese día no se realice la sesión ordinaria, sino que se traslade para el viernes 9.

Entre los fundamentos, cita que “el #8M Paro Internacional de Mujeres es organizado por movimientos formados por mujeres de diferentes partes del mundo y que tiene como fin dar testimonio de la actual violencia social, legal, política, moral y verbal experimentada por las mujeres actuales en diversas latitudes bajo el lema `Si nuestras vidas no valen, ¡produzcan sin nosotras!´”.

Lenci señala que “a pesar de los discursos”, en Argentina, “cualquiera de las variables que se tome de los indicadores laborales muestran números mucho más negativos para las mujeres que para los varones: tienen trabajos más precarios, jornadas más extensas y cobran un salario, en promedio, 27 por ciento menor que el de los hombres por la misma tarea”.

Asimismo, advierte que “no solo se manifestará por condiciones laborales más justas, además se le reclamará al Estado por la escalada constante de femicidios”.

El otro proyecto refiere al aparente incumplimiento del convenio firmado con Agromovil S.A., en diciembre de 2015, por la utilización del espacio público.

La edil solicita que el Municipio indique dónde están los kits de la vivienda prefabricada que la empresa debía entregar, “cosa que hasta hoy y después de 25 meses el gobierno no sabe qué responder”.

Y “si la casa está, que nos digan dónde; y si no está, que nos digan porqué y quién es el responsable” que en más de dos años no se haya podido cobrar la contraprestación acordada.

El proyecto de resolución surge ante la intención del Ejecutivo de modificar el destino de la vivienda en cuestión, que en principio iba a ser para el área de Discapacidad, y ahora se pretende como Oficina de Turismo.