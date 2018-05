Día a día

Le robaron la bicicleta camino a su casa

Publicado: por en la edición Día a día

El pasado sábado, alrededor de las 20, Ignacio se dirigía a su hogar en calle Córdoba, cuando fue interceptado por dos sujetos que lo amenazaron con un arma blanca y le sustrajeron su bicicleta. Enseguida, los malvivientes se dieron a la fuga con su medio de transporte.

Al respecto, el vecino contó: “Me sorprendieron de la nada. Ellos venían caminando y justo me había detenido a revisar la bici porque tenía unos problemas en los frenos; ahí fue cuando me amenazaron y se la llevaron”.

Se trata de “una BMX freestyle, que no es tan costosa como otras de este tipo; pero tiene su valor. Realicé la denuncia, y también me metí en algunos grupos de las redes sociales por si llegan a ofrecerla; hasta el momento no he tenido suerte”, lamentó el joven.

Por último, admitió que “nunca había vivido una situación así. El barrio es muy tranquilo y la verdad es que me asusté mucho. Más allá de la bronca de lo que me robaron, por suerte no me hicieron daño”, finalizó.