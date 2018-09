Día a día

Laura Orce: No es necesario enmendar la Carta Orgánica

Ayer, la concejala Laura Orce presentó un Proyecto de Ordenanza que modifica la Ordenanza 6240. En el mismo, se le otorga el carácter de Permanente a la Junta Electoral Municipal, y se dispone la incorporación del “voto joven”.

“Este es un proyecto que modifica la ordenanza actual, aprobada en el 2017, y tenía que ver con la creación de la Junta Electoral Municipal Provisoria. Esta modificación pretende dar certeza a lo que es nuestro sistema representativo, republicano y democrático otorgando y garantizando la participación a través de una Junta Electoral Municipal que sea permanente; y, además, determinando la aplicación del Código Electoral Provincial y Nacional, para la participación del ciudadano mayor de 16 años”, explico la representante de Unión Por Córdoba.

En cuanto a la propuesta del Defensor del Pueblo para enmendar dos artículos de la Carta Orgánica, Orce considera que “no es necesario”, y no está de acuerdo: “Es destinar recursos que no deberíamos colocarlos ahí en un contexto económico como el que existe. Si estuviésemos llamando a una convencional para modificar toda la Carta Orgánica, en ese caso sí, modifiquemos todos los artículos, incluidos esos dos; ahora, una enmienda para esos dos artículos no es necesario en términos jurídicos, legales, institucionales; no corresponde”.

A su criterio, bajo el régimen de autonomía municipal plena, “podemos, a través de un proyecto o de una ordenanza, reglamentar esta situación, darle permanencia a la Junta Electoral Municipal para que garantice todo acto eleccionario que haya en nuestra ciudad; además, que se aplique el Código Electoral Provincial y Nacional”.

La iniciativa, “ingresa en estado legislativo el jueves; a partir de ahí veremos si pasa a comisión o se pide en tablas. Considero que hay que enviarlo a comisión a los efectos de que haya distintas opiniones, y veamos si es posible perfeccionar la ordenanza; pero habría que analizarlo”. En este sentido, espera el acompañamiento de sus pares “porque le estamos dando solución a este conflicto que es de hace tiempo”.