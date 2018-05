Día a día

Laura Gigena: “Quiero ser campeona del mundo”

La joven boxeadora que representa al gimnasio “Formando Campeones” de nuestra ciudad, se consagró campeona de la categoría juvenil hasta 60 kilos en el Campeonato Nacional de Boxeo Femenino para Mayores y Juveniles, tras vencer en la final a la salteña Sofía Rodríguez. Dicho evento tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de Alta Gracia, realizado entre el 1º y el 5 de mayo.

En diálogo con “El Bamba”, “La Princesita” expresó su emoción ante dicho logro: “Fue algo hermoso; este es mi tercer campeonato y le dije a mi entrenador que me tenía fe para ganar.

“En mi categoría me tocó pelear la semifinal contra Chaco; fue un combate con muchos nervios, pero los que tuve que dejar abajo del ring pensando en ganar. No solamente debía traerme el triunfo por mí, sino por Carlos Paz, mi entrenador y mi gimnasio.

“La final contra la representante de Salta fue a todo o nada, ya que estaba a un pasito de la medalla”, comentó Laura.

La joven promesa de tan solo 17 años se inició en el boxeo a los 15, a través de la influencia de su hermana, quien también practica este deporte: “Desde el primer día que pisé el gimnasio, supe que quería boxear. Todo resultó por casualidad cuando fui a acompañar a mi hermana. Simplemente me enamoré de esto; quedé muy impresionada con el esfuerzo y la garra que le ponen los chicos que practican boxeo”.

Gigena entrena todos los días de 7 a 9, y se preparó especialmente para este último torneo: “Entrenamos hasta los domingos, en todos los horarios posibles para llegar al peso, y gracias a Dios se nos dio. Mi profesor ‘El Gringo’ (Daniel Schueri) también suele llevarme a correr a la Costanera, y los sábados me hace guantear en Córdoba”.

En relación a sus próximas peleas, la boxeadora anticipó: “Tengo planificadas algunas en junio en el Club Sarmiento y también en el Hotel Mónaco; ya me están buscando rival”.

Por último, emitió un agradecimiento especial “a mis profesores del colegio que me hacen el aguante, y a toda la gente que me apoyó; como así también a mi entrenador (Daniel Schueri) que se la pasa renegando conmigo; pero siempre está al pie del cañón. Ambos sabemos que vamos a llegar lejos y siempre le transmití mi deseo de ser campeona del mundo. Esa es mi meta, y hasta que no lo logre, no voy a parar”, finalizó.

Elizabeth Scardigno