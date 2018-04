Día a día

Las farmacias no atendieron afiliados del Pami

Publicado: por en la edición Día a día

Las droguerías de Carlos Paz también se adhirieron a la medida dictada por el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, orientada a no prestar el servicio hoy viernes 20 de abril. Sin embargo, si bien la atención se vio resentida por la mañana, en horas de la tarde regresó todo a la “normalidad”.

El Colegio emitió un comunicado oficial al respecto: “En su momento se advirtió públicamente que las condiciones del nuevo convenio resultan inviables para la subsistencia de las farmacias, indispensables para el acceso al medicamento por parte del jubilado. Agotado un plazo prudencial de casi treinta días de espera de cumplimiento de lo prometido, y no obstante el gesto de las autoridades de Pami de ofrecer una compensación, ante el deliberado mutismo de la Industria Farmacéutica que prueba su negativa a participar de un acuerdo como los tiempos requieren, realizaremos un corte general en toda la provincia de la prestación. La Industria Farmacéutica tiene la obligación moral y la capacidad económica para acompañar el gesto de Pami; pero a cambio elige la desproporción y la ambición individualista de continuar con su política de enriquecimiento propio, no importa a costa de qué o de quién. Como dijimos, nuestros reclamos no son por mayores utilidades sino por la sustentabilidad del sistema. Por eso, en rechazo a la indolencia demostrada por quien más tiene y más gana, este viernes no habrá atención a Pami en ninguna farmacia de la provincia de Córdoba”.

En Villa Carlos Paz la mayoría de las farmacias colocaron carteles informando sobre dicha medida: “Fue tan solo por la mañana, que estuvo bloqueado el sistema para atención del Pami; pero a la tarde volvió todo. Algunas personas se llevaron una sorpresa por la mañana cuando vieron el cartel que no prestábamos el servicio”, comentó Mariela, de una farmacia en Villa Domínguez.

Por su parte, Paula, desde otra droguería, destacó: “Nos avisaron como a las 16 que se levantó. El problema es que el Pami congeló los precios y nosotros no podemos continuar así; debemos actualizar los costos porque, si no, salimos perdiendo”. Y añadió: “Hoy la situación económica es muy difícil; esperemos se resuelva todo”, cerró.