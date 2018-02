Día a día

Lago San Roque: Trabajos de zonificación

Publicado: por en la edición Día a día

En el marco de las tareas conjuntas que desarrollan la Mesa de Expertos, el gobierno provincial y el Municipio de Villa Carlos Paz, dentro del Plan de Abordaje Sanitario del lago San Roque, continúa la etapa de zonificación del lago San Roque, que consiste en dividir la línea costera mediante barreras flotantes. Cada sección será monitoreada in situ semanalmente, y por medio de imágenes satelitales cada vez que estén disponibles.

El director de Medicina Preventiva, dentro del área Políticas Públicas de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, doctor Emilio Iosa, destacó que “es un paso muy importante”, por lo que implica contar con “información necesaria” sobre “lo que está sucediendo en el espejo de agua”. En tal sentido, “el laboratorio municipal de Monitoreo y Bioremediación está haciendo un plan de zonificación colocando cartelería que es básicamente la que recomienda la Organización Mundial de la Salud”.

Con esto, “la gente va a poder visualmente entender cuál es el riesgo de bañarse en el embalse, dependiendo de la actividad que vaya a realizar; particularmente actividades de contacto como puede ser esquí, cayac o remo”.

La idea es “cubrir todas las áreas de tenga jurisdicción municipal; sobre todo teniendo presente los lugares donde afloran los distintos tipos de cianobacterias”.

En tal sentido, explicó que, según el Instituto Nacional del Agua, la condición es crítica, “por un florecimiento de cianobacterias que están todavía en una etapa de potencial afloramiento hacia la superficie; por lo tanto, tenemos situaciones como hace poquito en la zona del puente donde había espuma, y al otro día ya no había más nada. Con la entrada de agua de hoy lunes, vamos a tener un poco más de margen para volver a zonificar”.

El procedimiento será prácticamente cotidiano, y permitirá que la gente sepa en qué zona de puede bañar y en cuál no, comentó Iosa.

De haber contacto con el agua, “en una zona con gran afluencia de cianobacterias”, a la persona “le puede ocasionar desde rash cutáneo hasta situaciones más graves que tienen que ver con cuestiones de intoxicación por ingesta de grandes cantidades de agua”.

“Básicamente lo que estamos dando acá son los códigos QR para sacar foto con el celular y acceder a vídeos y herramientas multimedia de mayor profundidad, para obtener la información necesaria sobre qué hacer en caso de contacto”.

Finalmente, advirtió: “No se aconseja la ingesta de peces provenientes de este embalse; por ahora, lo que estamos promocionando es la pesca deportiva con devolución.

“Quienes hayan consumido, no deben preocuparse porque no es dañino en forma aguda para la salud, sino en forma crónica, en forma acumulativa si esa persona come mucho pescado”.