Día a día

“La voz de los árboles” para conmemorar la diversidad cultural

Publicado: por en la edición Día a día

Tal como lo anunciáramos a fines de septiembre, este viernes 12, de 19 a 22, en el Aula Ambiental se hará la presentación del disco “La voz de los árboles”, del cantautor cordobés Gustavo Godoy.

“En el marco del Día de la Diversidad Cultural decidimos ofrecer una actividad cultural distinta relacionada también con la educación ambiental y con nuestro bosque nativo”, fundamentó Danilo Castelli, coordinador del Aula.

“La idea surgió a partir de la inauguración del vivero Arbolar, ya que vinimos con Gustavo”, relató la ingeniera Soledad Lescano. “Desde nuestra mirada, a partir de la diversidad de paisajes se genera una diversidad cultural; y en la medida que esos paisajes van desapareciendo, la trama social se va homogeneizando.

“Hay mucha diversidad en los espacios urbanos en cuanto a los temas de género, de religión, y eso está buenísimo; pero, paralelamente, desde otros lugares, se va eliminando el paisaje del territorio y esto va eliminando culturas que habitan esos paisajes.

“Acá estamos hablando, puntualmente, del bosque serrano que es el paisaje que contiene a la ciudad de Villa Carlos Paz y a todo el Valle de Punilla”.

A su criterio, este evento sirve para generar conciencia, y “para replantearnos hacia dónde queremos ir y cómo queremos relacionarnos con nuestros paisajes autóctonos. Hoy en día es un tema global”, completó Soledad.

En tanto el compositor, Gustavo Godoy, explicó que cada uno de los diez temas funcionan como metáforas, al ponernos en el lugar “de un árbol que no puede manifestarse”.

La inspiración emergió cuando “estaba viviendo una situación en la que me costaba hablar, y vi ese paisaje que muchas veces está todo sembrado de soja o trigo, donde antes había existido un algarrobo, porque eso era monte. A partir de ahí, empezó a gestarse la idea de ir uniendo cosas que ya tenía escritas con música, y armé el álbum”.

El mensaje apunta a sensibilizar, y a modo de ejemplo, comentó que “hay un tema específico que se llama `Ama y da´, que surgió como en un juego de niños; una vez fuimos al monte detrás de mi casa y pensaba qué diría un ser que no puede comunicarse con palabras, y simplemente se brinda, da sus semillas, sus flores, da lo que puede”.

Recordemos: la cita es para este viernes 12 a las 19, en el salón de calle Los Cerros esquina Córdoba; en la oportunidad, Gustavo estará acompañado por los músicos Adrián Araza y Gabriel Rodríguez. Entrada libe y gratuita.