Día a día

La semana del Malbec: Tomalo como más te guste

Publicado: por en la edición Día a día

Hoy comenzó “La semana del Malbec”, el vino insignia de la Argentina, que mañana conmemora su día internacional.

Si bien las actividades se centran en Capital Federal, vale como excusa para adentrarnos en una industria que le reporta dividendos y prestigio a nuestro país. Para ello, dialogamos con la sommelier Cecilia Cacciaguerra, quien explicó algunos secretos de la vitinicultura.

-¿Qué provincia considerás con mejores viñedos y/o bodegas?

“Digamos que el vino no entra en una competencia de marcas. El secreto está en el terruá, que es el lugar donde crece el viñedo, que es la metodología que aplican los enólogos para elaborar ese vino. Mucho depende del clima, la altitud; si plantás una misma cepa en Mendoza, otra en Neuquén y otra en Salta, van a ser totalmente diferentes”.

-¿Por qué considerás que el malbec argentino es tan valorado? ¿Qué lo caracteriza?

“La cepa malbec es oriunda de Francia; y significa `mala boca´, porque realmente no es una cepa con la que se pueda hacer un vino con buenas características organolépticas; allá se lo utiliza, por ejemplo, para los cortes de los vinos de burdeos.

“Pero es emblemática de la República Argentina, hablando de la cepa tinta; aquí se encuentra la mejor del mundo, y el primer lugar es en Mendoza. Por las condiciones climáticas, de altitud y amplitud térmica, se desarrolla mucho mejor acá que en Francia.

“También está el malbec de la zona de California, en Estados Unidos, que si bien es de buena calidad, no puede superar al argentino”.

-En nuestro país, ¿cuáles son los vinos más populares y qué los diferencia uno del otro?

“En blanco el torrontés y en tinto el malbec, cabernet sauvignon, y ahora, la gente está empezando a conocer el sauvignon franc y la bonarda. Entre los tintos, la diferencia está en la cepa. Todos tienen una genética diferente, entonces se van a dar características diferentes. Por ejemplo, la bonarda se utiliza muchísimo para darle color a los vinos, otros tienen aspectos más frutales. También se diferencian por la estructura del cuerpo del vino; por ejemplo, uno ve vinos livianos, que no es lo mismo que aguachento, y otros con más estructura y cuerpo que eso se los dan los taninos, compuestos naturales que existen dentro de las pieles de uva, semillas y tallos”.

-¿Cuánto hace que sos sommelier? ¿Pudiste desarrollar la profesión?

“Me recibí hace siete años, y he trabajado en Córdoba capital y aquí en la Villa.

“Desde mi punto de vista profesional hay mucho por hacer, lo que sucede es que no está desarrollada por la parte comercial; es decir, restaurantes y vinotecas. En la provincia cuesta bastante hacerle entender a los empresarios que un sommelier aportaría un valor agregado a su comercio, indicando al cliente qué vino tomar, dependiendo la comida que elija, o cuál comprar para un evento.

“Lamentablemente, no se reconoce el aporte profesional de un sommelier, porque hay mucho `chamullero´, y esta es una carrera que se estudia en Mendoza o Capital Federal durante dos años y medio, y luego requiere de capacitaciones de entre seis y ocho meses con certificación internacional”.

Anécdota:

Hace unas semanas, un audio de Whatsapp generaba una interesantísima polémica dentro de la industria del vino. Allí, un empresario gastronómico se quejaba de que muchas bodegas le habían “escupido en la cara” a sus clientes históricos diciéndoles que el vino no se podía cortar con soda o hielo. Acusando el golpe, el Fondo Vitivinícola de Mendoza invita a la celebrar el Día Mundial del Malbec bajo el concepto “Tomalo como más te guste”. (Fuente: Infonegocios).