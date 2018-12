Día a día

La Provincia financiará la obra de cloacas

Publicado: por en la edición Día a día

El gobierno provincial aportará 170 millones de pesos para realizar la obra de cloacas, y 200 millones de pesos para subsidiar el transporte público.

El intendente Esteban Avilés hizo un racconto de las últimas obras realizadas o en ejecución junto al gobierno provincial, tales como el paso subnivel en la variante Costa Azul, “un tema histórico de seguridad vial”, habida cuenta que en ese sector se concentra el transporte de gran porte y la planta de líquidos cloacales.

A su vez recalcó la importancia de la ampliación del ejido urbano, ya que “teníamos menos de 3500 lotes en Carlos Paz y eso nos dejaba fuera del mercado, totalmente inaccesibles para las familias carlospacenses. Muchas generaciones se han mudado a localidades vecinas provocando un cierto desarraigo. Ahora, esta posibilidad, nos lleva a soñar y cumplir muchísimos objetivos”.

Por otro lado, respecto de los subsidios al transporte, admitió: “Cuando le dieron solución solo a Córdoba capital, los intendentes del interior nos sentimos relegados. Merecemos el mismo respeto; la provincia lo entendió y nos acompañó”.

Para terminar su exposición, Avilés le dedicó un párrafo a la oposición, a la que calificó de “demagoga”: “Vemos que se sacan la foto en el lago, cuando mucha responsabilidad tienen de que ese lago esté así. ¿Cómo no va a estar así el lago si no hicieron las cloacas que los vecinos pagaron en 2003 y 2004? La gente en este pueblo sabe quién es cada uno”. Asimismo, criticó al ENOHSA por no aportar los fondos prometidos para la realización de cloacas: “Hace dos años que tenemos la plata en el banco, y pudimos avanzar en cuatro barrios con recursos propios, ya que nunca llegaron los fondos nacionales. Pero la solución definitiva es la que está planteando el gobernador con este financiamiento”, concluyó.

Por su parte, el gobernador Juan Schiaretti expresó su satisfacción por haber definido temas que tienen “un impacto en el tiempo”. A modo de ejemplo, citó la inauguración del subnivel en la variante Costa Azul, que tuvo lugar esta mañana, y permitirá “planificar la nueva terminal de ómnibus”. Así también el tercer carril de la Autopista, que se constituirá en la primera de tipo “inteligente” en el país, “para darle más seguridad a los vecinos y a los turistas”. En tanto la ampliación del ejido después de 25 años, sirve “para planificar el desarrollo. Se está actuando para el futuro de esta querida ciudad”.

Finalmente, se refirió a la red cloacal: “Las emergencias se deben atender rápido y Carlos Paz está en emergencia; más allá de la crisis que atraviesa el gobierno nacional, tenemos que sanear el lago San Roque”. Si bien “la responsabilidad es de los gobiernos municipales; al no tener los recursos ni créditos a largo plazo, se les hace muy difícil a los intendentes resolver esta cuestión. Por eso el gobierno provincial ha decidido asumir la parte más pesada, y esto lo estamos haciendo en toda la provincia. Esto nos va a permitir terminar con las cifras de que solo el 51 por ciento de Córdoba tiene cloacas, una situación que tiene que ver con la salud, la ecología y la vida de los cordobeses”.

