Día a día

La Multisectorial vuelve a las calles

Publicado: por en la edición Día a día

“Con autazo y bocinazo”, para este jueves a las 18 se ha convocado a una nueva manifestación de la Multisectorial, “en defensa de las instituciones democráticas y los servicios públicos”.

El periplo comenzará en calle Montecatini al fondo, en barrio Colinas, donde empieza la ruta a Cabalango; a partir de allí, se recorrerán las calles principales de nuestra ciudad.

El evento tiene como referencia la marcha del pasado 31 de enero, y contará con la participación del cuerpo social de la Cooperativa, representado por delegados zonales, consejeros y trabajadores, “en defensa de los 55 años de trabajo cooperativo como garantía de las fuentes laborales y para que los servicios de agua y cloacas sigan gestionados por la Coopi”.

Motivaciones y objetivos del “autazo”

El encargado de prensa de la Coopi, Jorge Boido, explicó que el resguardo de las instituciones “tiene que ver sobre todo con el accionar del Ejecutivo no teniendo en cuenta al Legislativo en el caso de lo que plantea con respecto a la quita o la municipalización de los servicios de agua y cloacas”.

La Multisectorial consideran que hay una buena valoración de la Coopi por gran parte de la sociedad, y no acuerda con la actitud del Ejecutivo “por más que los fallos lo hayan habilitado”; asimismo “les preocupa seriamente la pérdida de fuentes laborales, porque el proceso y la ejecución hasta el momento ha dejado en claro que el Ejecutivo no tiene nada previsto para los trabajadores. El tema del traspaso hasta ahora es solamente un discurso, y esto quedó corroborado en el Ministerio de Trabajo a lo largo de cuatro audiencias”.

Tampoco apoyan la medida, por cuanto entienden que “sería mandar la Cooperativa al quiebre y que desaparezca”.

Boido advierte que “el objetivo de la marcha es hacer visible la situación y el descontento” en relación al desplazamiento de la Coopi; así como también su disconformidad con el transporte público y el tratamiento de residuos, entre otros. “Obviamente, demostrar ese descontento para que el Intendente pueda plantarse desde otro lugar y abrir una mesa de diálogo, y proponer algo totalmente diferente, que sería la renovación del contrato”. También, “que los ámbitos judiciales reparen en esta situación”.