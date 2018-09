Día a día

La inflación llegó al pan

En los últimos días se registraron aumentos de entre un 15 y un 20 por ciento en el precio de los productos de panadería. Conversamos con panaderos y consumidores sobre esta problemática.

Consultamos con diversos panaderos de la zona céntrica y de los barrios más periféricos y observamos que el kilo de pan se encuentra cuesta entre 60 y 65 pesos. Algunos comerciantes sugirieron que “debería estar a 75 pesos; pero acordamos establecer un precio más accesible para la gente”.

Por otro lado, el pan de salvado supera los 80 pesos; los criollitos varían entre los 90 y 130 pesos por kilo, dependiendo de si son “comunes” o de otro tipo. Las facturas rondan entre los 150 y 170 pesos la docena.

Como propietaria de una panadería, Julieta explicó que “subió el precio de la harina y por eso tuvimos que aumentar el del pan y las especialidades; pero 65 pesos es justo”, y advirtió que “en los próximos días podrían registrarse nuevos incrementos; pero si hoy le quieren cobrar 100 pesos el kilo de pan, le están robando”.

Un panadero de la zona céntrica, argumentó que “hubo mucha sequía, entonces se produjo muy poco trigo y, sumado al incremento del dólar, a los chacareros les conviene exportar la materia prima antes que usarla para el consumo interno; por eso, todas las panaderías tuvieron que aumentar el precio”.

¿Cómo enfrentan esta situación los consumidores? Roxana advierte que “es un aumento más como con todos los productos; hay que comprar lo justo y necesario, o no comprar”.

Juan, por su parte, señaló que “las facturas son un lujo, muy cada tanto, si viene gente a casa compramos; pero ya no se pueden pagar. Y con el pan vamos por el mismo camino, no sabés si comprar pan lactal, bollitos, galletitas, todo es carísimo”.

En tanto Kevin indicó: “El pan lo usamos para acompañar las comidas o hacer sándwiches; así que no lo podemos resignar. Criollitos o facturas no compramos más, tomamos mate con galletitas u otra cosa, porque no podés estar pagando tan cara una merienda”.

