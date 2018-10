Día a día

La hazaña de “llegar a fin de mes”

Como es sabido, la crisis económica ha golpeado a todos los sectores de nuestra sociedad. La inflación y el estancamiento de los sueldos, hacen que hoy en día se vuelva cada vez más difícil “llegar a fin de mes”. Conversamos con algunos vecinos sobre la situación.

“Está todo muy mal”, enfatizó Elisa. “La verdad es que hoy apenas alcanza para comer. Para encontrar buenos precios, hay que caminar bastante, y comprar muy poco”.

Además, criticó: “Personalmente, tengo un trabajo fijo; pero además, vendo comida casera los fines de semana para llegar a pagar todo; si no, me resultaría imposible”.

En lo mismo coincidió Miguel, quien explicó: “Soy jornalero; lo que se gana en el día, va directamente destinado a la comida para mi familia. Mi señora es ama de casa, así que con ella juntamos para pagar los servicios”, contó.

Además, reconoció que “hoy no se puede salir a comer algo ni a la vuelta de la esquina. Tuvimos que dejar de lado muchas cosas; antes sobraba aunque sea algún pesito para ir pasear. Lamentablemente, hay que olvidarse de darse gustos porque ya no alcanza”.

Verónica también admitió que hace “sacrificios”: “Este año no pude tomarme vacaciones ni ningún tipo de descanso; creo que es algo que no voy a poder hacer por un tiempo”.

En ese sentido, aseguró que “no me quedó otra que trabajar todo el año para poder pagar los impuestos que son carísimos; así que no pude tener nada de ocio por el momento. Es difícil creerlo, pero hoy lo importante es llevar el pan a la mesa”.

Por último, manifestó su anhelo: “Esperemos que en la temporada venga gente para poder laburar bien, porque las vacaciones de invierno fueron muy duras. Muchos negocios cerraron, y espero no tomar la misma decisión”, expresó.

Elizabeth Scardigno