Juan Villa: “El decreto donde se dispuso la recepción provisoria del servicio está firme”

En relación al comunicado emitido ayer por el Consejo de Administración de la Cooperativa Integral, dando cuenta de la aceptación del Tribunal Superior de Justicia del recurso extraordinario planteado por la entidad, el asesor letrado del Municipio, Juan Villa, expresó: “Creo que esto responde a una posición de negación de la realidad de la Cooperativa.

“Concretamente, la Cooperativa ha presentado un recurso extraordinario, y el Tribunal Superior de Justicia controla que estén bien los márgenes, que esté bien el tipo de letra, las formalidades, que haya sido presentado dentro de los plazos; eso es lo único que el TSJ ha controlado. Y le ha dicho notifique al Municipio para que el Municipio se entere de lo que dice usted. Eso lo dijo el 27 de diciembre, y nos ha notificado el 8 de febrero. Durante todo este tiempo, la Cooperativa estuvo especulando con esa situación, y entonces ahora están hablando de algo que es absolutamente formal, como si fuese un triunfo. Esto corre por cuenta de quien lo ha dicho, yo no voy a polemizar porque a las cuestiones judiciales las debato en los ámbitos naturales. Pero lo que quiero decir es que en este momento el Municipio está abocado a ver cómo contesta o da su opinión respecto de lo que dijo la Cooperativa”.

El también Secretario de Gobierno, puntualizó que “el decreto donde se dispuso la recepción provisoria del servicio está firme. Esto no ha sido modificado, no ha sido atacado ni siquiera desde el punto de vista formal. Por lo tanto, la única posibilidad para que el 28 no se produzca el acto de recepción provisoria, sería que algún Tribunal dispusiera una medida cautelar”.

Argumenta su posición en que, dentro del mismo recurso, “la propia Cooperativa le pide al TSJ que dicte una medida cautelar que le impida al Municipio tomar el servicio, y el TSJ no les ha contestado nada. Es decir, si fuese automático, no tendría que pedirlo”.

Fue enfático en que “no se puede seguir actuando como si no hubiera una sentencia que pone fin a la discusión en Córdoba, donde seis de los máximos jueces del TSJ que son siete, le han dado la razón a la Municipalidad, han dicho Avilés ha actuado de acuerdo con la ley, tiene atribuciones para hacer esto, han dicho esto no es una municipalización, y han dicho esto no tiene que pasar por el Concejo. La Cooperativa sigue hablando de municipalización, sigue hablando del Concejo de Representantes, de la doble lectura, como si esto no hubiese ocurrido.

“Lo más grave es que esta situación repercuta en los trabajadores, que son los únicos que al Municipio le preocupan. No se puede seguir con este discurso, me parece que debiera haber una actitud de mayor reflexión, y si realmente están preocupados por los trabajadores, ver cómo va a ser ese día después”.

Para concluir, ratificó: “A las 12 del 28 de febrero vamos a estar allí, tomando el servicio, porque no tenemos ninguna medida que lo frene.

“Es una recepción provisoria, prevista en el viejo contrato que terminó hace varios años, y es el trámite que corresponde. Si al final, eventualmente, la Corte Suprema de Justicia le diera lugar a lo que plantea, habría que dar marcha atrás en todo esto”.

(Foto archivo)