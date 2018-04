Día a día

IPAD: El animal es un ser viviente

Publicado: por en la edición Día a día

La Institución Protectora de Animales Desamparados funciona desde hace más de 25 años, y está dedicada “al rescate, rehabilitación y re-ubicación de animales desamparados, es decir en situación de calle o de riesgo, realizamos castraciones y adopciones. Además de curaciones y eventos para recaudar ya sean fondos o insumos. Actualmente realizamos todos los sábados paseos con los perros de los caniles municipales de Carlos Paz. También concientizamos sobre los beneficios de la castración, adopción, vacunación y educación”.

Norma Pomponio es la actual presidente de IPAD, y comenzó la entrevista advirtiendo que se enfrentan al problema de siempre: “Es difícil concientizar al ser humano de que el animal es un ser viviente que sufre, siente dolor, tiene sus necesidades y hay que tratarlo como lo que es y no como un objeto. Hay que tenerlo dentro del predio de la casa y no suelto en la calle; darle comida y agua diariamente; principalmente en verano, cuando tampoco debe faltarle sombra”.

Sin embargo, más allá de que su prédica parece no hacer mella en el discernimiento humano, anhela algún día poder decir “‘misión cumplida’, no tener animales adultos ni cachorros abandonados en distintas partes de la ciudad, sino tratados como seres vivos”.

Otro deseo “es que nuestra ciudad se declare ‘no eutanásica’, excepto casos muy especiales. Esperamos que el Concejo de Representantes apoye nuestra solicitud de ordenanza”.

Mientras tanto, IPAD continúa colaborando en la campaña de castración gratuita que realiza el Centro Veterinario Municipal, ubicado en los caniles de calle Matacos. Una o dos veces por mes hay móviles en distintos barrios de la ciudad para facilitar el traslado de los animales. Además, realizan jornadas de adopción los sábados por la tarde en Costanera y Artigas.

IPAD recibe una ayuda mensual del Municipio; pero también recepta donaciones de insumos para los animales y venden collares, correas, juguetes con bonos contribución de 10, 20 y 50 pesos, para solventar los gastos de las veterinarias.

“No hace falta ser socio para colaborar con la organización. Se puede ayudar albergando, dando refugio provisorio a animales accidentados, perras en celo o cachorritos hasta su adopción”, concluye Pomponio.