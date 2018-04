Día a día

Intento de robo en Sol y Lago

Publicado: por en la edición Día a día

Esta mañana, Miguel (pidió reserva de su apellido) se acercó hasta la Departamental para relatar un episodio ocurrido el jueves pasado, “entre las 5:30 y las 6 de la mañana, hora en la que acostumbro levantarme para ir a trabajar. Abrí la persiana y observé un individuo caminando por el fondo de mi propiedad revisando las cosas que tenía sobre la mesa del quincho, para robar. Cuando me escuchó, salió corriendo, y ahí accionamos la alarma”.

El vecino señaló “es preocupante que esta gente empiece a saltar las rejas; más allá que en esta ocasión, gracias a Dios, no pasó a mayores y no se logró llevar nada”.

-¿Alcanzó a divisarlo como para identificarlo?

No mucho; parecía un muchacho joven, entre 20 y 30 años; flaco; vestido con la típica mochila y gorrita.

-¿En qué sector sucedió esto?

Sol y Lago, entre calles Esparta, Artigas y Samaniego. Si bien a nosotros es la primera vez que nos sucede algo así, sabemos que en el barrio se han dado muchos casos de raterío.

-¿Funcionan las alarmas comunitarias?

No, no son efectivas. Cuando uno la acciona, los vecinos que la tienen o están durmiendo o no están; entonces no la tocan, y por lo tanto no tiene sentido, te encontrás solo.

Por eso hay que estar más alertas y tratar de cuidarnos entre nosotros.