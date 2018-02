Día a día

Inquilinos: 87% cree que nunca va a lograr ser propietario

Publicado: por en la edición Día a día

La Federación de Inquilinos Nacional, comunicó los resultados de la primera encuesta nacional a inquilinos realizada durante enero. La misma fue procesada por Eva Sacco (licenciada en Economía) y Gervasio Muñoz (presidente de la Federación).

Según la entidad, participaron 19 mil inquilinos “a lo largo y a lo ancho del país”, y “podemos afirmar que es un hecho inédito para el sector. Desde que en el 2008 el INDEC dejó de medir los alquileres, no existían mediciones oficiales acerca de la problemática del alquiler de vivienda a nivel nacional”.

Pormenorizando, destaca que “el 87% de los inquilinos tienen como su primera preocupación el precio. El 41% del salario se destina a pagar el alquiler sin contar expensas, tarifas o impuestos inmobiliarios. Los aumentos, por encima de la inflación y del salario significan entrar a una rueda de la cual, luego, es muy difícil salir”. Por ello, la Federación entiende que “es urgente se regule el precio de los alquileres bajo un índice promedio entre inflación y salario, tal cual fue votado en el Senado por unanimidad”; en alusión a la normativa que todavía espera la media sanción en Diputados.

En cuanto a las expectativas, “el 64% de la población inquilina averiguó por un crédito hipotecario; pero un 87% cree que nunca va a lograr ser propietario. Esto deja muy claro que el crédito hipotecario no son la solución efectiva e inmediata” al problema de la vivienda.

Otro dato significativo, refiere que “el 97% de los encuestados cree que no hay un control efectivo sobre las inmobiliarias”. Hecho que “se traduce en incumplimiento de la ley, no entrega de factura, etc.”. En tanto “el 49% de los inquilinos que pagan expensas dijeron que no son discriminadas, abonando entonces cifras muy altas que generan valorización sobre el inmueble y por supuesto eleva de forma encubierta la rentabilidad del sector propietario”.

Cabe mencionar que “la encuesta fue respondida por un 60% de mujeres de las cuales el 25% afirmó no haber podido acceder al alquiler por tener hijos”.

Finalmente, la institución advierte que esta situación afecta a 7.480.000 argentinos, e insiste: “Los resultados del cuestionario muestran la urgencia de la aprobación de la ley de alquileres, que hacía 35 años que no se discutía seriamente en el Congreso”.