Día a día

Indignación: A una maestra de música le robaron su guitarra

Publicado: por en la edición Día a día

El pasado fin de semana, “amigos de lo ajeno” ingresaron al jardín de infantes “Estrellitas” de nuestra ciudad, y se llevaron, entre otras cosas, una guitarra electro-criolla perteneciente a Julieta, maestra de música de dicho establecimiento.

En diálogo con “El Bamba”, la profesora se manifestó desconcertada ante tal hecho delictivo: “No sabemos bien en qué momento entraron; pero hoy, cuando llegamos al jardín, nos encontramos ante este desagradable panorama.

“La directora llamó para comunicarme que habían robado mi instrumento; es decir, mi trabajo entero. Soy la ‘seño’ de música y es mi herramienta de trabajo”.

En relación al valor de la misma, la docente desconoce “cuánto cuesta hoy en día. Fue la primera y única que me compré; todavía ni siquiera me concentré en ver precios para saber lo que me saldrá reponerla”.

Julieta solicitó la colaboración de la gente “por si ven que alguien ofrece la guitarra en las redes o en alguna escuela de música. Todos los instrumentos tienen número de serie, así que hay que estar atentos”, finalizó.

Desde la institución

Por otra parte, las autoridades del jardín expresaron su malestar ante esta situación a través de un comunicado en el que enumeraron otros artefactos que fueron robados: “Falta un LCD 46 pulgadas de la sala audio- visual, y un microondas; entre otras cosas. Estamos muy apenadas, no solo por la falta de nuestro material de trabajo sino por los daños ocasionados al jardín. Queremos agradecer el infinito apoyo de todos los padres y familiares que se acercaron, como así también la solidaridad hacia nuestro querido jardín Estrellitas”, concluyó el enunciado.

Ante cualquier dato, comunicarse al teléfono 3541-688818.