Increíble caída de granizo en Villa Carlos Paz

Día a día

Alrededor de las 16:30, muchos vecinos “despertaron” de su siesta por los fuertes golpes que provocaron las enormes piedras que cayeron en distintos lugares de nuestra ciudad. En algunos casos, los tamaños superaban la palma de una mano.

Pese al fenómeno, desde la Dirección de Seguridad descartaron mayores inconvenientes: “Cayeron piedras grandes que afectaron a gran parte de la Villa; pero no hemos tenido hasta el momento, reportes de auxilio en el 103, el teléfono de Defensa Civil. Aunque puede que haya vehículos particulares afectados; no nos notificaron al respecto”, comentó el director Rubén García.

Sin embargo, sí se registraron problemas con las líneas de cableado de Epec: “Hubo algunos cables cortados en la zona de la calle Intendente García y Los Cóndores; pero más allá de eso, no se denunciaron otras problemáticas”, concluyó.