Impuestos: ¡Una explicación, por favor!

“El Bamba” recibió la inquietud de un particular por el exorbitante aumento en el impuesto aplicado sobre las motocicletas.

Según relató Walter, “este año hubo un incremento a lo que es el impuesto municipal automotor; entonces, me fui a la Municipalidad a indagar un poco, y me informaron que, hasta el año pasado, para tributar sobre los autos tomaban la tabla de la Dirección Nacional del Registro del Automotor y de ahí sacaban el valor de lo que vas a tributar anualmente, que después lo podés pagar en seis cuotas. La alícuota es del 1,5 por ciento.

“Con las motos y los cuadriciclos lo que te cobraban era en base a las cilindradas. Ahora, del año pasado a éste, no cobran más por cilindrada, hacen lo mismo que con los autos; pero resulta ser que es el doble de alícuota. En mi caso puntual, que tengo una KTM450 modelo 2011, estamos hablando de una moto que tiene ocho años, pasé a pagar un 268 por ciento más; y en el cuadriciclo, que también es un modelo viejo, un 160 por ciento más”.

El sentido común indica que no hay proporción; por lo que el vecino pretende saber “por qué los concejales han votado esto, y que alguien me explique cuál es la diferencia entre un auto y una moto, para que sobre el valor real de tabla que considera la Dirección Nacional del Registro del Automotor que vale tu vehículo, a uno se le cobre el 1,5 por ciento y al otro un 3 por ciento. ¿Cuál es el criterio? Hubo gente que me dijo que tal vez sea por el valor, entonces se lo considera un vehículo suntuoso; pero no comparto, porque qué pasa con aquella persona que ahorró, que con mucho sacrificio se pudo comprar una moto de cilindrada chica; pero cero kilómetro, y la utiliza para trabajar. ¿Cómo le explicás a esa persona que a él le van a cobrar el doble que a otro que anda en un auto de alta gama? Realmente no veo la diferencia, porque sigue siendo un vehículo de transporte”.

Si bien Walter no efectuó el reclamo formal ante la Municipalidad, sí lo hizo en la Defensoría del Pueblo, donde le manifestaron que era “el segundo en acercarme para hacer la misma queja. Que tomaban el reclamo para darle curso porque, a prima facie, esto tiene que ser explicado por la Municipalidad. Me recomendaron que presentara la nota por mesa de entrada y con ese número de expediente volviera a la Defensoría para hacer más completa la queja; pero en realidad todavía no hice nada”.

Cada Municipalidad es autónoma y hacen su propia tarifaria, por lo tanto “habría que averiguar por qué, en Villa Carlos Paz, con las motos cambiaron la metodología y ahora se les cobra el doble que a los autos. Definitivamente esto no tiene un criterio lógico”, sentenció.

“El Bamba” intentó dialogar con algún funcionario que pudiera fundamentar la medida; pero, tras varias semanas de insistencia, nadie brindó aclaraciones.