Día a día

Impuestos “picantitos”

Publicado: por en la edición Día a día

Estamos en época de pago de tarifas de inmuebles y las colas, tanto en la Municipalidad como en Rentas de Córdoba, ya se hacen notar; al igual que las caras largas de los vecinos cuando salen de dichos lugares.

Dialogando con la gente, la mayoría aseguró que existe “fluidez” a la hora de la atención en el Municipio, y hoy particularmente no se notaron demasiados inconvenientes, debido a que estaban disponibles las tres cajas para abonar. Sin embargo, los números en las boletas son la principal causa de mal humor: “En relación a la provincia, es muchísimo más caro. Mi yerno tiene construidos 220 metros cubiertos y su cuota única es de nueve mil pesos; yo tengo 90 y pago más de seis mil; es decir, no hay mucha proporción”, comentó Elena.

“Vivo en Villa Domínguez, y lo que pagamos de Municipalidad no lo vale, porque no tenemos barrido ni limpieza; ya hace más de un año que no pasan. Encima ahora han cambiado el sentido de las calles y estoy furiosa con eso. Para ir al sur, tengo que retroceder cuatro cuadras y volver. Todo es un desastre con esta Municipalidad, y es en vano quejarse, porque acá nadie te escucha”.

Por su parte, Carlos no ocultó su malestar y aseguró que las tarifas están cada vez “más caras y te cobran por cosas sin sentido; como, por ejemplo, las obras de gas. Nos están haciendo pagar nuevamente eso, y lo mismo pasa en otro tipo de servicios que ni siquiera tenemos. Me da mucha impotencia; es de terror este gobierno”.

Raquel admitió que la factura municipal está “más de un 20 por ciento más cara en comparación al año pasado. Es imposible abonarlo de una sola vez, creo que nadie tiene esa plata. Y si pagás en cuotas, tenés que estar atento porque ante una demora, te cobran intereses”.

Verificando la situación en la sede de Rentas de Córdoba de Avenida Uruguay, en horas de la mañana se torna difícil realizar los pagos, ya que afluencia de gente es notable y las demoras extensas.

Nilda, quien vive cerca de esa arteria, prefirió regresar a su hogar debido al largo tiempo de espera: “Es imposible; tenés que venir con tiempo; si no, no tenés suerte de hacer los trámites rápido. Cobran hasta las 18, así que conviene llegarse a la siesta que no viene nadie.

“Rentas es mucho más accesible, nada que ver con la municipal. Podés abonar con efectivo o tarjeta, y si pagás la cuota única, te hacen un descuento dándote un comprobante on-line”.

Por su parte, Alejandra indicó que si bien “se llena de gente el local, luego es rápida la atención. Podés sacar un número y esperar; o si no, venir más tarde”.

A modo de cierre, señaló que “el monto depende de la zona y de la cantidad de metros construidos; pero en mi caso, no hay mucha diferencia con la Municipalidad. Hoy en día, todo se ido por las nubes”, finalizó.