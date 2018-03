Día a día

Iluminación y basura, motivos de preocupación para Altos de San Pedro

Quienes transitan por la plaza ubicada en calle Río Negro, indican que “detrás del Centro Vecinal hay un depósito donde reciclan algunos materiales -cartón, chapa, plástico, papel, vidrio-; pero está lleno de chatarras que no deberían estar allí.

“Si hay viento, la basura vuela para todos lados y ensucia; a veces la queman y contamina. Vivo a dos cuadras y hay días en que desde mi casa se siente el olor a basura”, comentó una vecina.

Y en otro orden, señaló: “Hace poco se murieron seis o siete perros porque ponían veneno para ratas y los animales lo comían. Hicimos miles de reclamos y nunca se hizo nada”.

El barrio no dispone de cloacas, tampoco pasa el servicio de recolección de ramas, ni “el barrendero”, según cuentan los residentes.

A raíz de estas observaciones, dialogamos con María del Carmen Giacheta, presidenta del Centro Vecinal de Altos de San Pedro. “El barrio es pintoresco, está cuidado, prolijo”, comienza describiendo; pero advirtió: “No hay pavimento en algunas calles, y estamos haciendo los trámites en la Municipalidad para asfaltar todos los pasajes que faltan -Bariloche, Bahía Blanca, Río Cuarto, El Bolsón, Angostura y Chile-”.

Hace poco “nos prometieron adoquinar la Plaza del Centenario y un pedacito de Chile, para que sea otra vía de circulación hacia Córdoba, para desagotar un poco Cárcano y Perón”.

Respecto de la plaza, puntualizó que “los juegos los pusimos nosotros, la cuidamos, y por Presupuesto Participativo van a edificar un escenario, juegos saludables y una pequeña canchita”.

A Giacheta, como a los vecinos que entrevistó “El Bamba”, le inquieta la falta de iluminación en las calles.

En tal sentido, indicó que “la cantidad de postes de luz no está tan mal; pero los árboles son monstruosos, tapan las farolas y no nos permiten podarlos. Además, las lámparas están sucias y son amarillas, por lo que la iluminación muchas veces es reducida. No es un barrio peligroso; pero esto nos daría mayor seguridad”.

Y añadió: “El Centro Vecinal estuvo poniendo algunas luces en ciertos lugares estratégicos, sin cobrarle al vecino. Además, hemos hecho gestiones, reclamos, notas, pedidos de los vecinos… Dicen que ahora van a poner luces LED por todos lados; esperemos que esto se cumpla”.

Finalmente, admitió: “No podemos conocer todo lo que pasa en el barrio, si el vecino no se arrima a contarnos los problemas. Nos llevamos bien y trabajamos mucho; es la manera en la que podemos hacer cosas buenas para el barrio”.

DATO: La sede del Centro Vecinal está ubicada en Río Negro y Chaco. Allí se brindan clases de taekwondo, kung fu, salsa, crossfit, folklore, zumba, gimnasia de PAMI, clases de memoria, nutrición, pintura, reciclado y computación. Hay actividades gratuitas y otras en que los profesores alquilan el lugar y cobran una cuota accesible.