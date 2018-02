Día a día

Hoy es el Día del Mecánico Automotor

El 24 de febrero del año 1947, Adolfo García, por entonces secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA), hizo la solicitud de reconocer el día de los trabajadores mecánicos.

Para homenajear al oficio, dialogamos con Gustavo Rotondo que lo ejerce desde hace 25 años. “Cuando era chico nos juntábamos con mi hermano y otros amigos a desarmar los autos de nuestros padres para ver cómo eran. Me gustó siempre. Estudié Técnico Mecánico en la secundaria, y allí nos daban solamente una base. Después empecé a trabajar en diferentes talleres; me fui metiendo cada vez más, hasta que logré montar el mío. Nunca se termina de aprender con esto, porque a partir de la tecnología todo cambió para mejor. Sobre todo con el medio ambiente, porque hoy en día los autos ya no contaminan tanto”.

A la consulta de si es mejor un diésel o un naftero, Gustavo explicó: “Los diésel han mejorado mucho, hoy andan casi igual que un naftero, tienen más autonomía y el rendimiento es muy bueno. Lo que más ayudó en esto fue la incorporación de los turbocompresores y la electrónica”. En cuanto a reparaciones, “con los nuevos modelos por ahí se necesitan herramientas más específicas y con los viejos, a veces se reniega con los repuestos, porque la mayoría no son originales. Esto porque también cuesta conseguirlos, y de hallarlos, más de uno tiene un costo infernal”.

Gustavo tiene su taller en el patio de su casa en barrio Villa del Río, y confesó que si bien arregla casi todas las marcas, trata de evitar los importados “porque todavía me falta equipamiento, entonces no quiero arriesgarme. De todos modos, el proyecto es ir avanzando, capacitarme con cursos e invertir en herramientas para no quedarme en el tiempo”.

De igual manera, remarcó que en este país “siempre habrá trabajo, porque los vehículos viejos nunca dejan de circular. Si tiene cuatro ruedas y el motor arranca, van a seguir andando”.