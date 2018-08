Día a día

Hay que aprender a convivir con las nuevas tecnologías

Publicado: por en la edición Día a día

Ayer por la tarde, en el IPEM 359 se realizó una conferencia debatiendo sobre cómo afectan las tecnologías en nuestras vidas y cómo lidiar con las adicciones a ellas.

La actividad fue organizada por la Casa de la Juventud de la ciudad, junto con la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Facultad de Psicología, y estuvo a cargo del doctor en Psicología de la Universidad Católica de Valencia, Ángel Manuel Turbi Pinazo.

Ante un buen marco de asistentes, el especialista expuso sobre la existencia o no de las adicciones tecnológicas; los tipos de dependencias, tales como al chat, a la pornografía, a los juegos, a las series y demás pasatiempos que canalizan las personas en Internet.

El psicólogo diferenció entre nativos e inmigrantes digitales: “Los adolescentes son nativos, han nacido con la tecnología y saben más que nosotros; mientras que los adultos somos inmigrantes que tenemos que educar en la tecnología a los nativos, y esto es muy interesante” puntualizó.

Explicó que se empieza a considerar que una persona es adicta “cuando deja de cumplir con sus responsabilidades y repite en exceso la conducta; por ejemplo, una persona que no llega a dormir las ocho horas recomendables, por estar viendo series en la Tablet, chateando o mirando videos, consideramos que tiene un problema, por lo menos de uso no responsable o adecuado de la tecnología”.

Considera que, exceptuando las zonas marginales donde no el acceso a las tecnologías es más limitado, la realidad es muy parecida en todos los países. Es un fenómeno global que se da principalmente entre los adolescentes; pero que es igual de grave en los adultos que están pendientes del celular, por ejemplo.

En cuanto a los peligros que esto ocasionaría, Turbi Pinazo advirtió que “si bien aparecen algunos problemas físicos, el daño es sobre todo psicológico, y hay que destacar el alejamiento social que se produce, por quedarse en casa jugando online, o por estar apostando online, un fenómeno que aparece como una nueva ludopatía”. Asimismo, resaltó las formas de violencias que aparecen en las redes, “no por adicción sino por el mal uso que se le da, por ejemplo, el sexting, el bullying cibernético o el grooming”.

Por último, “a diferencia de las sustancias químicas, no es que uno no pueda o no deba consumir, aquí el tema es el uso responsable, y los tratamientos y la prevención tienen que ir en ese sentido, educar en el uso responsable de las tecnologías, no eliminarlas porque son necesarias; han venido para quedarse y tenemos que aprender a convivir con ellas”, concluyó.

Darío Spadafore