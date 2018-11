Día a día

Habló la mujer acusada de intimidación pública

Esta mañana en conferencia de prensa, habló Marta Beatriz Medina, quien estuvo detenida un día por amenazar al fiscal general de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Federal, Germán Moldes.

Medina, quien se define como “seguidora de Cristina, no militante”, el 12 de octubre de este año había escrito en Facebook un mensaje en mayúsculas: “Fiscal Moldes… Leé hijo de putaaa… Le tocás un pelo a CFK y te prendemos fuego a vos, tu flia y la Rosada. Quedan avisados” (sic); aunque al día de hoy sostiene: “Ni recuerdo lo que escribí porque fue hace mucho”.

A partir de esta publicación, el pasado martes 27 de noviembre, la Policía Federal Argentina se presentó en su domicilio (Bolivia al 1100) de nuestra ciudad, y la llevó a realizar una indagatoria en Comodoro Py. “Me informaron por qué estaba allí, me leyeron la publicación que había hecho y constataron que no tengo antecedentes. Si digo que estuve declarando media hora es mucho. No estoy procesada, solo tengo que informar si cambio de domicilio”.

Según su opinión, “el propósito fue intimidarnos como sociedad” y “esperaba que pasara lo que me pasó. Fue algo que manifesté en las redes sociales sin ninguna intención de hacerlo, porque yo no mato una mosca; cuando te están sacando todo tipo de derechos uno explota porque lo que gana vuelve a los mismos bolsillos de ellos y eso me enoja mucho. Sentí impotencia porque veo el asesinato y violación impune de una criatura (refiriéndose al caso de Lucía Pérez), y a mí me ponen en una comisaria por una estupidez, por algo que no tiene sentido, porque ellos saben cómo es mi vida, porque saben cómo es todo, monitorean los celulares” se excusó.

En cuanto al procedimiento de detención, describió: “Llegaron dos patrullas, dos camionetas y dos autos federales, los recibí, todo bien y me explicaron por qué me detenían. El trato fue muy respetuoso en todo momento, muy considerados, no me puedo quejar porque entendía que ellos cumplían con su trabajo”.

Por último, admitió que “si alguien me dijera que me va a prender fuego, me sentiría amenazada; pero si formo parte de la sociedad en que ellos viven, voy a desestimar que esa persona me puede hacer daño”. En tal sentido, “no siento responsabilidad o culpa, lo tomo como una estupidez mía, lo podría haber dicho de forma más sutil; siento culpa porque los puse en una situación delicada a mis hijos, por otra cosa no”.

Según sus palabras, ella misma se hizo cargo de los gastos del pasaje para volver, y quedó retenido hasta la próxima semana su celular, dinero y otras pertenencias.

Al ser consultado, un abogado penalista de nuestra ciudad, explicó que, legalmente, “aunque las amenazas sean por redes sociales, si se puede determinar, identificar quién es la persona que cometió un delito, se la puede detener”.

Reconoció que, “en Buenos Aires, la justicia para este tipo de casos es más exprés, aquí en Córdoba quizá tardarían un poco más en averiguar los antecedentes y liberarla”; de igual manera advirtió: “Me parece algo extremo detener a alguien mucho tiempo por algo así; quizá solo llegar a imputar para que quede el antecedente por si vuelve a cometer algo semejante”.

