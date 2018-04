Día a día

Go Locker`s, una innovadora iniciativa

Publicado: por en la edición Día a día

Gustavo Triverio es el creador de este novedoso emprendimiento que dio inicio el pasado 23 de enero, y ya ha tenido una notable aceptación por parte del turista, debido a que se le ofrece la posibilidad de depositar sus valijas, bolsos o documentos en un casillero o locker de manera segura.

Dicho servicio surgió en base a un estudio de mercado de varios años: “Soy Licenciado en Turismo y trabajé en la Secretaría, particularmente en el área de reclamo y sugerencias; además, estuve a cargo de la Defensoría del Turista. Es decir, siempre estuve ligado a la atención del público y todo lo relacionado a las problemáticas que se encuadran en la actividad turística. Una circunstancia que analicé durante varios años es que, cuando la gente arriba a la Terminal de Carlos Paz, no sabe qué hacer con sus valijas hasta la hora del check in. Muchos se quedan dando vueltas hasta que pueden hospedarse y pierden mucho tiempo que podrían aprovechar conociendo nuestra ciudad. Eso fue lo que me llevó a brindar un servicio acorde a esta necesidad y a crear un espacio donde no solo se guarda el equipaje sino también se dé asesoramiento turístico”, comentó Gustavo.

Uno de los principales objetivos es generar un vínculo de confianza con el visitante: “En las terminales es muy conocido el tema de casilleros a monedas; pero en general, allí se mezcla todo y se apilan las valijas; la atención es como si fueras un número y no un turista. Muchas veces la gente tampoco se anima a delegar sus cosas, debido a la situación actual con respecto a la inseguridad. La idea es brindar un espacio seguro para guardar sus pertenencias.

“No solamente se pueden dejar las valijas y regresar a buscarlas; sino que también brindamos el servicio de traslado a domicilio. El alquiler es por hora; pero por lo general se le hace un paquete con un precio especial, dependiendo de la cantidad de elementos. Solamente se cobran valijas y bolsos; todo lo que hace a equipaje de mano, se guarda gratis”.

Este tipo de emprendimiento es único “en Córdoba y Argentina, y solo hay algunos similares en las grandes ciudades del mundo; pero no tiene asesoramiento turístico, solamente los lockers bajo llave”, resaltó. Por esta razón, el joven empresario ha recibido diversas propuestas: “Hasta el día de hoy me ha llamado gente interesada para ver si existe la posibilidad de alguna franquicia. Pero es necesario realizar un estudio de mercado, debido a que no es fácil abrir un negocio; requiere de un gran relevamiento”.

Cubriendo otras necesidades

Otra de las alternativas que brinda Go Locker´s es el de servicio de encomiendas denominado “Go Pack”: “Intentamos abrir un abanico de posibilidades para romper con el fantasma de la estacionalidad; por eso pensamos en esto también. Todas las compras que se hagan a través de Internet, puede realizarlas directamente a través de nosotros. Tenemos horarios de atención los fines de semana largo, feriados y sin importar el estado del tiempo, siempre estamos abiertos. Esto quiere decir que se puede retirar un paquete un domingo a las 11 de la noche, o un feriado a las 8 de la mañana; por lo que ya cubrimos otra necesidad del carlospacense.

“Además ofrecemos el servicio de alquiler de cochecitos para bebés que ha tenido muy buena aceptación. Y estamos trabajando en la confección de un locker regrigerado para aquellas personas que tienen medicamentos y desean guardarlos en un lugar adecuado, pueden hacerlo aquí también”.

Distinguido empresario

Este viernes 13 de abril se llevará a cabo en el teatro municipal de Río Cuarto la entrega de premios de la Federación Comercial de Córdoba, destinada a empresarios destacados de la provincia: “Fui seleccionado en la terna de jóvenes empresarios por Go Locker´s. Una noticia muy grata para mí, porque tenemos solamente dos meses de vida y, que ya nos tengan en cuenta es un mimo importante a la proyección”.

Por último, remarcó que “esto también resulta motivador para aquellos emprendedores que están pensando qué inventar para salir adelante. Villa Carlos Paz es una ciudad en la que todo lo que se planta, crece. Solamente hay que poner atención y asesorarse mucho”, finalizó.