Día a día

Garavano: “Uno no puede perseguir a un hijo, por lo que le hizo el padre”

Publicado: por en la edición Día a día

La visita del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, doctor Germán Garavano, a nuestra ciudad, con motivo de la inauguración de las reformas en la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, fue utilizada para indagarlo sobre el aviso publicado en el diario La Nación con motivo del fallecimiento del General de Brigada (R) Carlos Bernardo Chasseing (interventor de facto en Córdoba durante la dictadura militar), actitud que provocó el repudio de organismos de derechos humanos.

Según el Ministro, “las condolencias no se dan a un muerto, sino a los familiares. Me parece que basta leer el aviso que se publicó en el diario para ver que las condolencias son a un hijo que trabaja en el Ministerio de Justicia. Y me preocupa esta reacción, porque en el fondo entiendo que es autoritaria, al límite con el fascismo, porque uno no puede perseguir a un hijo, ni a una mujer, ni a nadie, por lo que le hizo un padre o un marido.

“Lamento si alguien se ha sentido afectado; pero es un saludo al hijo que no tiene nada que ver con lo que uno le pueda reprochar a un padre. Me parece que la humanidad hace rato ha dejado de condenar a los hijos o a los familiares por lo que hace una persona”.

-Considerando su investidura de Ministro, ¿se arrepiente de haber hecho ese saludo?

“Saludo a un colaborador que trabaja en el Ministerio de Justicia porque falleció el padre y eso lo he hecho decenas de veces. El aviso no habla del padre, no conozco al padre. Lo hago como Jefe en relación a todos los que integran mis oficinas”.

Repudio al Ministro

Los organismos de Derechos Humanos de Córdoba emitieron un comunicado, en el cual expresan su “profunda indignación por las condolencias emitidas, en la sección de saludos fúnebres de diarios de alcance nacional, por el Dr. Germán Garavano en su carácter de Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”.

Las entidades consideran “incompatible con su función pública que, desde el más alto cargo que instituye la democracia para llevar adelante políticas de Justicia y Derechos Humanos, el Dr. Garavano salude al más alto funcionario público durante la aplicación del Terrorismo de Estado en Córdoba entre 1976 y 1979”.

El comunicado concluye que “a casi 35 años de democracia ininterrumpida, con ejemplares juicios por delitos de lesa humanidad conseguidos en todo el país, las declaraciones del Dr. Garavano no solo ofenden y agravian la memoria de las víctimas del Terrorismo de Estado, sino que manifiestan, una vez más, que su sentir más profundo es contrario al avance de la Democracia y Derechos Humanos, por lo cual debería dejar la cartera que ocupa en manos de alguien que realmente quiera aportar a la construcción de la Justicia y los Derechos Humanos en nuestro país y no que defienda y salude a genocidas”.