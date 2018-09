Día a día

Fondo Editorial: Convocatoria 2018

Publicado: por en la edición Día a día

La Dirección de Cultura Municipal, a través de la Biblioteca de Autor Local, lanzó la convocatoria 2018 para participar del Fondo Editorial en el género novela corta.

Al respecto, Ariel De Nicola señaló que “los trabajos se podrán presentar hasta el viernes 5 de octubre en Parque Estancia La Quinta. Las bases y condiciones se deben retirar allí mismo, de lunes a viernes de 8 a 13”.

Asimismo, recordó que “se deben presentar en sobre cerrado, con un seudónimo en el frente, y los datos personales en otro sobre, que será abierto cuando el jurado elija a ganador”.

Considerando que el género es novela corta, la extensión del trabajo debe rondar entre las 80 y las 100 páginas (hoja A4, escritos en una sola faz, en Times New Roman 12); el tema es libre, y podrán participar nativos de Villa Carlos Paz, o con residencia en la ciudad no menor a tres años; nativos de un radio no mayor a los quince kilómetros de la finalización del ejido municipal, o con residencia no menor a tres años; debiendo acreditar esa condición con la presentación de la fotocopia del DNI de ambos lados y cambio de domicilio.

Cabe mencionar que el jurado estará compuesto por tres miembros, cuyos nombres se conocerán en oportunidad del fallo. El premio consistirá en la publicación en forma de libro del trabajo que resulte elegido.

En tal sentido, De Nicola espera “para diciembre tener al ganador de este año”, y adelantó que “en pocos días presentaremos los libros del ganador del año pasado”; si bien la convocatoria fue en género cortometraje; “primero se edita el libro y luego se realiza la producción en un canal”.

Renovación de autoridades

En otro orden de información, la Comisión de Apoyo de la Biblioteca de Autor Local renovará sus autoridades, por lo que se invita a quienes quieran participar, se acerquen el miércoles 12 de septiembre a las 9:30 en Parque Estancia La Quinta (Los Zorzales sin número).

“No es preciso que sean licenciados en lenguas ni nada, simplemente que estén interesados en conformar la Comisión”, aclaró De Nicola.