Día a día

FIT 2018: A modo de balance…

Publicado: por en la edición Día a día

El secretario de Turismo y Deportes de nuestra ciudad, Sebastián Boldrini, y el coordinador de Gabinete, Daniel Gómez Gesteira, esbozaron un balance de la intervención carlospacense en la Feria Internacional de Turismo 2018, que concluye hoy en Buenos Aires.

“La verdad es que ha sido una Feria renovada, con participación de 54 países y las 24 provincias argentinas, cada una con su propuesta. Villa Carlos Paz estaba con stand propio, lo cual no es un tema menor, ya que conlleva un esfuerzo muy grande presentarlo; se articuló con la Agencia Córdoba Turismo, el CAPTUR y se contó con un acompañamiento muy grande del sector privado, trabajando un poco en esta postura de salir con tarifas claras hacia la temporada de verano. Tanto el sábado como el domingo, la misma Feria ha manifestado que han pasado más de cien mil personas; algo que nos interesó, porque pudimos trabajar con distintas acciones. Lunes y martes son jornadas dedicadas a operadores turísticos y agentes de viaje”, reseñó Boldrini.

-El sector privado no se atreve a difundir las tarifas para el verano, ¿qué se conoce al respecto?

“Lo estamos hablando, hay voluntad de acompañar esta propuesta de cuidar al turista con los precios; aunque el contexto social y económico no es el más favorable. Sin embargo, los empresarios entienden que hay una reactivación del turismo interno regional, y eso va a ser favorable para todos; entonces, como otras provincias también lo están haciendo, Córdoba no va a ser la excepción y Carlos Paz tampoco, así que estaremos anunciando junto con el sector privado las tarifas; pero, para adelantar algo, no será más del 30 por ciento con respecto al año pasado”.

-Una parte importante de la temporada es el teatro, y a la FIT asistieron distintos artistas…

“Sí, estuvieron de las obras de Flavio Mendoza, el `Flaco´ Pailos, Fátima Flórez presentando su nuevo espectáculo; la verdad es que fue un muy lindo marco, porque más allá que el lunes fue para agentes de viaje y proveedores turísticos; ellos le dieron color al día, con distintas notas, y eso a la gente le gusta. Ustedes saben que el teatro nos representa a nivel nacional, y es un plus para Carlos Paz en esta temporada”.

-Gómez Gesteira, ¿qué le ha parecido todo lo que ha sido la visita de más de cien mil personas en este stand que presentó Carlos Paz?

“Es una feria fundamentalmente para el ámbito turístico, y nos compete esa industria. El intendente Esteban Avilés estuvo en las diferentes jornadas. Así que nuevamente, Villa Carlos Paz dijo presente, de la mano de la Secretaría de Turismo, el CAPTUR, y hoteleros que entienden el concepto. Ahí mostramos los diferentes productos y servicios que tenemos para lo que será la temporada 2018-2019”.