Fiesta de la Primavera: La opinión del público

Publicado: por en la edición Día a día

En conferencia de prensa, ayer se presentó oficialmente la grilla de artistas que actuarán en la Fiesta de la Primavera 2018. La misma se realizará el próximo 21 de septiembre el predio del Parque de Asistencia del Rally.

Entre las bandas que encabezarán este evento, se destacan Los Auténticos Decadentes (con Rolo Sartorio de La Berisso), Chano, Ulises Bueno, Maxi Trusso. Como suele ocurrir, el anuncio de los artistas que formarán parte de la Fiesta, suscita distintas posturas e incluso, discusiones. Por este motivo, consultamos a algunos jóvenes su opinión acerca del tema:

Emma aseguró que “no me gusta ninguno de los que vendrán. Personalmente, me gusta el rock nacional, y ojalá hubieran traído a La Renga o Las Pastillas del Abuelo”.

Concepto similar esgrimió Nicolás: “Me parece que no tienen ni idea lo que se escucha actualmente. Los Auténticos son un grupo muy viejo, y a nadie le gusta Chano”, y se cuestionó: “¿Quién es Maxi Trusso y Rolo Sartorio?”.

Por su parte, Dalma rescató que “al único que voy a ir a ver es a Ulises; creo que, de todos, es el que más seguidores tiene. Lástima que no traen más bandas o cantantes de cuarteto, eso divierte muchísimo más”.

Jesica coincidió: “Tendrían que darle más espacio al cuarteto; Ulises la ‘va a romper’ como hace siempre. Voy a ir a verlo especialmente a él, junto con mis amigas”.

En tanto, Marianela señaló que “no me interesa ninguno de los que actuarán. En otros años me parece que se esforzaron más; igualmente, eso no es tan importante”, a su criterio, “lo principal es pasarla bien ese día entre amigos y festejar nuestro día”.

Elizabeth Scardigno