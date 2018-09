Día a día

Fiesta de la Primavera… la cuenta regresiva

Publicado: por en la edición Día a día

Cada vez faltan menos días para para el inicio de la estación de “las flores y la juventud”, y como sucede cada año, en distintos puntos de la provincia se desarrollan eventos para celebrar el acontecimiento.

Particularmente en Villa Carlos Paz, para este viernes se espera una gran concurrencia de público al show que encabezarán Los Auténticos Decadentes, Chano y Ulises Bueno en el Parque de Asistencia del Rally. Ante este panorama, salimos a la calle y consultamos a algunos jóvenes sobre sus planes ese día.

Cintia comentó que, como años atrás, “estaremos desde temprano en la Costanera con varias amigas; es bastante divertido porque se arman equipos de vóley o de zumba, y pasamos un buen rato. Eso nos encanta, así que aprovecharemos para divertirnos hasta que esté Chano”.

Por su parte, Brenda contó que no asistirá a este año a la Fiesta en Carlos Paz: “No me gusta ninguna de las bandas. Igualmente, empezaremos con las juntadas desde el jueves hasta el domingo, y vamos a ir a algunos boliches. El sábado planeamos ir con mis amigos a Embalse porque va a estar Paulo Londra”.

Lo mismo opinó su amiga Magalí, quien rescató: “Avilés tendría que haber traído a Londra a Carlos Paz; es lo mejor que hay del trap, y lo que escuchamos los chicos, o también a CNCO”.

En tanto, Lucas explicó que “nos juntaremos el viernes con amigos en la casa de uno de ellos por la tarde, y ahí empezaremos con todo”. Sin embargo, aún se encuentra en la incertidumbre de si concurrirá al Parque de Asistencia: “Quizás vayamos un ratito; pero como no nos gustan las bandas que van estar, pensábamos más bien ir a algún boliche directamente”.

Santiago anticipó que irá a la Fiesta desde la tarde para “esperar a Ulises, es lo único que vale la pena; lo demás es un ‘embole’”; aunque por último admitió: “Lo importante es pasarla bien con amigos”.

Elizabeth Scardigno